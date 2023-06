Zarco besen na Marqueza: Moral bi dvakrat premisliti, preden odpre usta

'Lahko bi vsaj vprašal, kako sem'

Na odziv 32-letnega Zarcoja ni bilo treba dolgo čakati. "Vsaj preveril bi lahko, če je z mano vse v redu. Saj razumem, da si je želel odpeljati še en hiter krog, ampak z rdečo zastavo bi lahko videl, da mu to ne bo uspelo. Lahko bi vsaj prišel vprašat, kako sem," je najprej povedal dirkač Pramac Racinga, potem pa dodal: "Marc mi je všeč, ker vozi napadalno in vedno pritiska na polno. Je prvak, ampak v zadnjem času izgublja nadzor, ko govori. Moral bi dvakrat premisliti, preden odpre usta. Že to, da govori, da je to moja napaka, je nesprejemljivo."

Kljub padcu se je Zarcoju uspelo prebiti med deset najboljših, tako da bo današnje kvalifikacije začel v hitrejši skupini. Francoz verjame, da večjih težav zaradi nesrečnega konca petkovega sporeda ne bi smel imeti: "Psihično sem v redu. Dobil sem hud udarec, zaradi katerega se najprej nisem mogel premikati, a na srečo ni ničesar zlomljenega. Samo motocikel je uničen, tako da bodo morali mehaniki delati pozno v noč. Ostalo bi moralo biti v redu."