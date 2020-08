Zarco bo izpustil petkova treninga, nato ga čaka zdravniški pregled

Dirkaču moštva Esponsorama Racing so v sredo v Italiji uspešno operirali poškodovano zapestje, kot posledica padca na dirki za VN Avstrije. Johann Zarco jo je sicer precej dobro odnesel po hudem padcu in trku s Francom Morbidellijem, slikanje poškodovanega zapestja pa je pokazalo, da je prišlo do manjšega zloma in zato so mu v zapestje vstavili vijak.