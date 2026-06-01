Zarco bo še za nekaj tednov moral odložiti rehabilitacijo

"Na operacijo moram počakati, ker imam pod kolenom zelo globoko opeklino in med posegom ne morem tvegati okužbe," je Zarco pojasnil v objavi na Instagramu. Potem ko se bo poškodba kože zacelila, dirkača čaka operacija kolena. Med dirko za veliko nagrado Katalonije se mu je noga ujela med zadnje kolo in zgornji del motocikla Italijana Francesca Bagnaie (Ducati).

"Od tiste strašljive nesreče v Montmeloju sta minila dva tedna. Dobro skrbim za svojo nogo in ta se precej hitro celi," je dejal 35-letni dirkač. Med hospitalizacijo v Barceloni so preiskave pokazale poškodbe sprednje in zadnje križne vezi ter medialnega meniskusa levega kolena in počeno fibulo v gležnju. Po spektakularni nesreči, v kateri je bil udeležen Španec Alex Marquez (Ducati-Gresini), ki si je zlomil desno ključnico in vratno vretence, se je Zarco poškodoval v trčenju takoj po drugem startu dirke.