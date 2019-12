Zarco je zapolnil zadnji prosti sedež v razredu motoGP

Johann Zarco je padel na zadnji dirki sezone v Valencii in krenil proti motociklu, da nadaljuje dirko, nato pa ga je zadel motocikel Ikerja Lecuone (ki je padel le malce kasneje kot Zarco) in dobil je močan udarec v nogi. Odpeljali so ga v bolnišnico na pregled, najbolj je bil na udaru levi gleženj.

Zarco, sicer dvakratni zaporedni prvak razreda moto2, je na zadnjih treh dirkah sezone vozil za Hondo (LCR Honda), med sezono se je razšel z ekipo KTM. Po koncu sezone so ga povezovali z Ducatijem, sedaj je prišla tudi uradna potrditev. Francoz bo vozil za tovarniško moštvo Ducatija Reale Avintia Racing. V moštvu bo delal družbo Titu Rabatu in bo nadomestil Čeha Karla Abrahama, ki je moštvo zapustil pred testi v Jerezu konec novembra.

Zarco je na Instagramu zapisal: "Zelo sem zadovoljen, da lahko uradno napovem moj podpis z Ducatijem za sezono 2020 v razredu motoGP za moštvo Reale Avintia Racing. Moj levi gleženj se dobro celi, zato lahko uživam v zimskem obdobju s počitkom z mojo družino in kmalu z novimi treningi!"