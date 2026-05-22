Zarco jezen nase, da je po prvi rdeči zastavi sploh startal, vodstvo se brani

Italijan Fabio Di Giannantonio je v nedeljo prišel do svoje prve letošnje zmage, toda njegovo slavje je ostalo v senci dveh grdih padcev, ki sta poskrbela, da je bila dirka za VN Katalonije dvakrat prekinjena z rdečo zastavo.

Grd padec Alexa Marqueza FOTO: Profimedia

V prvo nesrečo sta bila vpletena Pedro Acosta in Alex Marquez. KTM-ovemu motociklu je sredi ravnine zmanjkalo moči, nakar je Marquez silovito trčil vanj. Z motociklom vred ga je odneslo s steze in grdo izstrelilo na travo, na kateri je po dolgem premetavanju tudi obležal.

Alex Marquez jo je na srečo odnesel še dobro, zlomil si je ključnico in utrpel tudi manjši zlom vratnega vretenca. Po prestani operaciji se je že vrnil domov, iz njegove ekipe so sporočili, da ga na naslednjih dveh prizoriščih ne bo na startu.

Ko so Marqueza oskrbeli in predali v zdravniško oskrbo, stezo pa počistili, se je dirka nadaljevala, a ne za dolgo. Za drugo rdečo zastavo je že v prvem krogu poskrbel trk Luce Marinija, Francesca Bagnaie in Johanna Zarcoja. Pri tem jo je najhuje skupil Francoz, čigar noga se je pri nesreči zataknila pod Ducatijev motocikel Bagnaie. Zarcoja so odpeljali v bolnišnico, kjer so mu ugotovili poškodbo mečne kosti in kolenskih vezi, ki bo zahtevala operacijo, a ta ne bo možna še nekaj tednov. Dirkaški veteran se je medtem že oglasil na družbenih omrežjih, razgovoril pa se je tudi za francoski časnik L'Equipe.

Kot je razkril, jo je skupil že ob Marquezovi nesreči, saj ga je zadel kos Špančevega motocikla. "Moja noga je bila vijolična. Na modrico smo dali led in bolečina se je nekoliko umirila. Že takrat bi se moral odločiti, da sklenem z dirkanjem," je Francoz obžaloval, da je po prvi rdeči zastavi nadaljeval z dirkanjem. "Prizori Alexove nesreče in bolečina v nogi so me zelo obremenili in ko sem se ponovno namestil na startu, nisem bil več zbran. Jezen sem nase, ker sem se odločil za drugi start," je dodal.

Dotaknil se je tudi druge nesreče, v kateri se je poškodoval. "Zračni vrtinec Marinijevega motocikla me je posrkal in nisem se mogel pravočasno ustaviti, da bi se izognil trku. Prevrnil sem se z njim, leva noga pa se je zataknila med kolo in izpuh motocikla Bagnaie." "Obtičal sem v gramozu in kričal od bolečin. Noga me je začela peči. Vsi, ki so prihiteli zraven, so se me bali dotakniti, ker so se bali, da bodo stanje še poslabšali, zato sem sam potegnil nogo k sebi in takrat so mi končno lahko pomagali. Imobilizirali so me, prerezali dirkaški kombinezon in mi vbrizgali protibolečinsko infuzijo. Še nikoli nisem doživel česa takega in bilo je naravnost grozljivo," je svojo nesrečo opisoval Zarco.

Je bil tretji start potreben?

Številni dirkači so po dirki vodstvu tekmovanja očitali, da so vztrajali pri nadaljevanju preizkušnje tudi po dveh rdečih zastavah in poudarjali, da je po tako groznih prizorih nemogoče ostati zbran. Na očitke se je več dni po dirki odzval izvršni direktor prvenstva motoGP Carmelo Ezpeleta, ki je odločno zagovarjal odločitev o tretjem startu.