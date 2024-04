Lorenzo: Marquez bo naredil vse in še več, da ujame Rossija. To je njegova obsesija

Nekdanji motociklistični prvak razreda motoGP, Španec Jorge Lorenzo, je prepričan, da njegov rojak Marc Marquez živi in sanja zgolj in le en sam cilj: po lovorikah ujeti in prehiteti legendarnega Valentina Rossija. Marquez je pred sezono po dolgih letih zapustil Hondo in se "predal" ekipi Gresini Ducati. Naslednja dirka bo preizkušnja v ameriškem Austinu 14. aprila. Vse dni s prenosi na Kanalu A in VOYO, kakopak.

V prejšnji sezoni je bila glavnina pozornosti usmerjena v dva Ducatijeva voznika. Poleg Francesca Bagnaie, ki sedi na tovarniškem stroju, je bil v ospredju tudi Jorge Martin. Ta je bil na poltovarniškem dirkalniku ekipe Pramac dolgo povsem enakovreden v boju za lovoriko, a je klonil v odločilnem delu sezone. Zadnje teoretične možnosti je zapravil v Valencii, ko je končal v pesku.

A že takrat je bilo jasno, da bo v sezoni 2024 še precej bolj zanimivo. Marc Marquez, nekoč skorajda sopomenka za Hondo, je že med zanj (še eno) slabo sezono napovedal, da bo pozimi Japonce zapustil. Sprejel je nov izziv in se preselil k Ducatiju, v ekipo Gresini, kjer je že bil njegov mlajši brat Alex.

Izkušeni Španec iz Cervere je novo sezono in novo poglavje v motociklistični karieri začel obetavno in nakazal, da zna v tej sezoni še kako mešati štrene v boju za sam vrh. To je opazil tudi legendarni Jorge Lorenzo v pogovoru za španski AS.

"Pričakoval sem, da bo Marc zelo motiviran in tako je tudi bilo. Nisem pa točno vedel, kako konkurenčen bo najboljšim. Vem, da so pri Gresiniju naredili vse, da bi mu izpolnili čim več želja v pripravi dirkalnika na novo sezono, in mislim, da jim je v tej nameri kar uspelo," je dejal nekdanji motociklistični šampion, ki je najboljša leta kariere dal Yamahi.

"Morda v tej sezoni še ne, a v naslednjih in nato v prihajajočih letih bo Marc gotovo med vročimi kandidati tudi za skupni naslov. Zdi se mi, da je to nekaj, kar živi, odkar je z dirkanjem prenehal Valentino Rossi. Marc bo naredil zares vse, da ga ujame in prehiti po številu osvojenih naslovov," je AS-u še zaupal Jorge Lorenzo, ki se preizkuša v vlogi novinarja in komentatorja.

