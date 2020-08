Marc Marquez tudi brez VN Štajerske, Zarcoja pa čaka operacija

Dirkač Ducatija Johann Zarco (moštvo Esponsorama Racing) je po padcu takoj po dirki za VN Avstrije minulo nedeljo dejal, da ga boli zapestje, a da je vse v redu in da nič ni zlomljeno. A se je motil, saj je ponedeljkovo slikanje obolelega desnega zapestja pokazalo, da ima zlomljen delček v zapestju. Jutri ga čaka operacija v Italiji, nato se bo na dirkališče v Spielbergu vrnil v četrtek. Glede na nezahtevnost operacije Francoz upa, da bi lahko nastopil na nedeljski dirki za VN Štajerske. Prav tako ga čaka pogovor z vodstvom tekmovanja glede nedeljske nesreče, ko sta trčila s Francom Morbidellijem.

"V ponedeljek sem opravil nekaj testov zaradi bolečine v roki in imam majhen zlom. Operiral me bo zdravnik, ki je v dobrih odnosih z Ducatijem, operiral je že veliko njihovih dirkačev. Nato se vrnem v Avstrijo in bom v četrtek tam, ker imam sestanek zaradi velikega incidenta, ki se je zgodil v nedeljo,"je dejal Zarco v izjavi za uradno spletno stran motoGP.

"Če bo občutek dober, če ne bom imel težav in bom dobil zdravniško dovoljenje za dirkanje, bom poizkusil in videl, ali lahko vozim. Prednost je ta, da imamo že vse podatke iz prejšnjega konca tedna, zato ne bo velike drame, če izpustim nekaj treningov in si vzamem še en dan počitka, da bo zapestje v boljšem stanju. Glavna stvar je sedaj operacija in upam, da bodo občutki boljši. Moštvo dela na pripravi motocikla, tako da oni bodo pripravljeni. Morda bo tudi nekaj dežja, kar bi bilo zame celo boljše, saj bi lahko dirkal z manjšo obremenitvijo za zapestje,"je še dejal francoski dirkač.