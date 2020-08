Zarco nasmejan do ušes: Presenetil sem še samega sebe

Nedeljski program na Kanalu A in VOYO se začenja ob 8.40 z ogrevanjem dirkačev razreda moto3 na VOYO. Dirke sledijo ob 11.00 (moto3/VOYO), 12.00 (moto2/Kanal A in VOYO) ter 13.15 (motoGP/Kanal A in VOYO).

"Res dobri občutki. Videl sem čas kroga in bil presenečen tudi sam, saj je bila razlika v primerjavi s prvo gumo, ki sem jo uporabil na začetku kvalifikacij, res velika. Nato sem si mislil: 'V redu, to bo dober krog, s katerim bom lahko prišel do dobrega položaja!'"se je na novinarski konferenci v Brnu po kvalifikacijah razgovoril Johann Zarco.

Dirkač, ki je le redkokdaj deležen medijske pozornosti in je s svojim umirjenim slogom niti ne poskuša privabljati, je "pole position" osvojil pred talentiranim francoskim rojakom Fabiom Quartararojem. V dvoboju dveh dirkačev, ki sta v karieri osvojila priznanje za najboljšega novinca (Zarco leta 2017, Quartararo pa 2019), je devet let starejši Zarco z neverjetnim krogom (1:55,687 sekunde) za več kot tri desetinke ugnal trenutno vodilnega dirkača prvenstva motoGP in njegovega moštvenega kolega pri ekipi Petronas Yamaha SRT Franca Morbidellija.