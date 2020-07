Zarco optimističen: Na večjih stezah, kot je Brno, bi Ducati moral imeti več prednosti

Zarco, dvakratni prvak razreda moto2, je namreč na Yamahi dokazal, da premore izjemen talent, a na s KTM-om se nikakor ni znal spoprijateljiti in izgubil vso voljo do dirkanja. Na koncu sezone 2019 je poskusil še s hondo (nadomeščal je Takaakija Nakagamija), na kateri pa se tudi ni izkazal. Preden je sprejel sedež ekipe Avintia, je dolgo časa okleval, a očitno je sprejel pravo odločitev. "Vse skupaj je precej dobro. Zdaj se pripravljamo za Češko, upam, da bom s seboj vzel vse pridobljene informacije in odpeljal še boljšo dirko v Brnu," besede Francoza prenaša portal crash.net. Dirko razreda motoGP v Brnu bomo 9. avgusta prenašali na Kanalu A in VOYO, kot ste zdaj zagotovo že vajeni, pa bomo poskrbeli za prenose celotnega dirkaškega konca tedna.