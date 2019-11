Zarco po spodbudni dirki v Maleziji: Velik korak naprej, lahko se borim z najboljšimi

"Storil sem velik korak naprej. Spet sem nazaj v realnosti boja z najboljšimi dirkači in to mi je všeč," se je po dirki v Sepangu smejalo Johannu Zarcoju, potem ko se na motociklu KTM-a, na katerega je prestopil z yamahinega, nikakor ni znašel. Zdaj je že na drugi dirki na Hondinem motociklu pokazal, da ni pozabil voziti ter da lahko nanj v prihodnje konkurenca resno računa. "Dirka je bila dobra, z dobrim ritmom in to mi je bilo všeč," je povedal Zarco. Ta si je v zaključku dirke želel spopasti z vročim novincem v karavani motoGP Fabiojem Quartararojem. "Videl sem, da je Fabio pred menoj, kar je bila zelo dobra motivacija, saj je tudi on Francoz. In želel sem si spopasti z njim, zakaj ne? Toda izgubil sem nekaj časa za Jackom Millerjem, medtem ko ga je Fabio hitro prehitel in skoraj ujel Franca Morbidellija," je razložil Zarco. "Mogoče sem bil zmožen boja z Fabiojem, toda moral sem prehiteti Jacka. Uspelo mi je nekajkrat, a mi je nato vrnil. Dobro je vozil pri zaviranju. Za njim sem izgubljal čas in ujeli so naju zasledovalci," je novinarjem v Maleziji še pojasnil francoski dirkač.

S proge ga je odnesel Mir

"Še enkrat sem skušal prehiteti Jacka, da bi ubranil osmo mesto, kar bi bilo zelo korektno. Toda Joan je ubral še bolj notranjo linijo, bil je malenkost prehiter in odneslo ga je vame. Vame se je zaletel kar močno, tako da nisem mogel veliko narediti," je trk s Špancem opisal Zarco, ki ni bil pretirano jezen na novinca na suzukiju. "Brez drame, v prvenstvu se ne borim za nič, zame je najpomembneje, da se s trdim delom vračam k resnično dobremu ritmu najboljših dirkačev, to je zame ključnega pomena," je zaključil francoski dirkač.