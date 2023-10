Zarco po zgodovinski zmagi: Presenetilo me je, da je Martin tako popustil

A španski dirkač, ki diha za ovratnik Francescu Bagnaii v skupnem seštevku, je bil eden od le treh z mehko sprednjo gumo, kar se mu je v zaključku maščevalo. 25-letni Madridčan je namreč v sklepni fazi dirke na krog izgubljal tudi štiri desetinke, tako da so se mu do zadnjega kroga povsem približali kar štirje dirkači.

"Ko smo bili v skupini, sem napadel. Presenetilo me je, da je Martin tako popustil, zato sem si mislil, da je mogoče še prav vse. Na koncu mi je uspelo priti v cilj pred vsemi, po toliko dirkah neuspešnih poskusov. Zelo čustven sem, vse moram še predelati in uživati. Ne želim jokati, a mislim, da bodo solze prišle kmalu," je čustva v cilju (še) uspešno skrival Francoz.

Bagnaia premeteno počakal na Zarcojevo pomoč

Z izkupičkom je lahko izredno zadovoljen tudi Bagnaia, ki je v cilj pripeljal le za Zarcojem. V skupnem seštevku ima po novem 18 točk prednosti, potem ko sta dolgo vodilnega Španca pred ciljem prehitela še Fabio Di Giannantonio (za svoje prve stopničke v karieri motoGP) in Brad Binder.

"Na začetku sem hitro videl, da so fantje v ospredju prehitri, jaz pa sem imel takoj velike težave s sprednjo pnevmatiko. Skušal sem ostati miren, saj sem vedel, da je dirka dolga. Johann je bil zelo hiter in skušal sem mu samo slediti. Ko je prehitel Martina, sem to izkoristil in se uspel prebiti na drugo mesto. Vikend se ni začel po naših željah, a smo naredili ogromen napredek, fantastično je spet priti na zmagovalni oder," je bil z 20 točkami izjemno zadovoljen branilec naslova svetovnega prvaka.