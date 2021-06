Pri Pramac Ducatiju potrdili: zasedba za sezono 2022 ostaja nespremenjena

Johannu Zarcoju bi se prejšnja pogodba iztekla ob koncu sezone, pri Ducatiju pa so si tako zagotovili, da bo Francoz v njihovem taboru ostal vsaj do konca leta 2022. Potrdili so še, da bo v ekipi ostal novinec v elitnem razredu Jorge Martin, ki pa je tako ali tako imel sklenjeno dveletno pogodbo. Kljub temu da gre za poltovarniško ekipo, bosta oba dirkača tudi v prihodnje imela dostop do najnovejše inačice motocikla, na kateri se vozita tudiJack Miller in Francesco Bagnaia, člana tovarniškega moštva.

Direktor Pramaca Paolo Campinoti je ob tem dejal:"Zelo smo zadovoljni, da bomo lahko nadaljevali ta projekt. Gre za dirkača, s katerima se odlično razumemo in ki sta v zadnjem času zabeležila nekaj odličnih rezultatov. Tako mi kot Ducati trdno verjamemo v njune sposobnosti, zato ne bi mogli biti srečnejši."