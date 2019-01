Zarco s KTM po stopinjah Ducatija

Johann Zarco bi lahko KTM popeljal do podobnih, če ne boljših uspehov, ki jih je dosegel Ducati z Andreo Doviziosom. Dirkača sta si po mnenju vodje moštva Tech 3 Herva Poncharala zelo podobna. Kaj lahko Francoz naredil v prvi sezoni z avstrijskim moštvom pa bodo delno nakazala testiranja v Sepangu.

Moštvo KTM je pred letošnjo sezono motoGP v svoje vrste zvabilo talentiranega Johanna Zarcoja, ki naj bi bil po mnenju vodilnih mož avstrijske ekipe ključen člen, da pridejo do prve zmage v kraljevem razredu. Francoz velja za marljivega, pridnega dirkača, ki mu ni mar za razkošno življenje, ampak je njegov prvi in glavni cilj le dirkanje.

Zarcoju sem rekel naj gre k KTM. Pojasnil sem mu, da ga KTM potrebuje bolj kot ga Honda in da, je narejen po meri KTM-a. —Herve Poncharal

Njegov nekdanji delodajalec Herve Poncharal, vodja in lastnik moštva Tech 3, verjame, da se bo Zarco odlično znašel na KTM-ovem motociklu, tako kot se je v zadnjih dveh sezonah na yamahi. "Johann živi in diha motoGP, je 100 odstoten del njegovega življenja. Je marljiv delavec in ima veliko tehničnega znanja. Zelo je dober pri analiziranju stvari, ki se zgodijo na stezi in zna te informacije na pravilen način prenesti do inženirjev," je Poncharal hvalil rojaka, ki se je kot član Tech3 šestkrat pripeljal na zmagovalne stopničke.

Johann Zarco na prvem preizkusu KTM-ovega motocikla v Valencii FOTO: motoGP

Zarco je bil štirikrat drugi in dvakrat tretji, kot član tovarniškega moštva KTM-a pa bi lahko po mnenju Poncharala te dosežke presegel: "Johann je dober v tem, da ustvari dobro moštvo, ga motivira, da diha z njim. Menim, da lahko Johann naredi podobno kot je Andrea Doviziosonaredil pri Ducatiju."

Andrea Dovizioso je k Ducatiju prestopil leta 2013 FOTO: motoGP

Andrea Dovizioso je pomagal preroditi tovarniško moštvo Ducatija, ki je s prihodom tehničnega direktorja Gigija Dall’Igne naredilo končni preboj na vrh. Zarco pa je po mnenju Poncharala v večih pogledih zelo podoben italijanskemu dirkaču, ki je bil zadnji dve sezoni v igri za naslov svetovnega prvaka. Poncharal tako Zarcoja kot Doviziosa pozna zelo dobro, saj je bil tudi Dovi član njegovega moštva v sezoni 2012. "Ko HRC ni podaljšal pogodbe z Andreo in smo se z njim pogajali, mi je rekel, da želi biti del našega moštva, da meni, da mu bo dobro šlo na yamahi, ker bo odgovarjala njegovemu dirkaškemu slogu. In res se je odrezal. Če zdaj ducati velja za enega najboljšim motorjev na štartni vrsti, je to velika zasluga Gigija Dall’Igne, vendar tudi Doviziosa," je pripomnil 61-letni Poncharal.

Italijan je za moštvo iz Bologne dosegel enajst zmag FOTO: motoGP

"Če potegnemo črto imata Zarco in Dovizioso veliko skupnih točk. Ne obnašata se kot superzvezdnika ali primadone, zelo tesno sta oba povezana s svojimi mehaniki in inženiriji," je primerjavo med Francozom in Italijanom naredil Poncharal, ki meni, da bi lahko Zarco KTM popeljal na zmagovalno pot, tako kot je to naredil Dovizioso.

Zarco se je dve sezoni kalil pri Tech3, zdaj pa je naredil prvi korak naprej FOTO: motoGP

K odločitvi Zarcoja, da prestopi iz Tech3, ki bo letos uporabljalo KTM-ove motocikle, v tovarniško moštvo KTM, je nekoliko pripomogel prav Poncharal: »Zarcoju sem rekel naj gre k KTM. Pojasnil sem mu, da ga KTM potrebuje bolj kot ga Honda in da, je narejen po meri KTM-a.«

Zarco bi lahko postal moštveni kolega Marca Marqueza, toda ponudba KTM je bila bolj mamljiva FOTO: motoGP