Zarco: Sedem Ducatijev med prvih devet? Drugim ekipam bo trda predla

"Med prvih devet se je uvrstilo kar sedem dirkačev Ducatija, " je opazil italijanski športni časnik Corrirere Dello Sport . " Ducati ni zaspal na lovorikah iz leta 2022, ko je dominiral na vseh ravneh. Tudi v tekočem letu se obeta podoben razplet, torej prevlada rdečih ," dodaja Corriere Dello Sport . Premoč rdečih je navdušila tudi člana družine Ducati Johana Zarcoja . "Če bo res tako tudi na uvodni dirki, potem bodo konkurenci ostale zgolj drobtinice ," je bil slikovit v izjavi za Corriere Dello Sport izkušeni Francoz. "Sedem naših dirkačev med najboljših devet na testiranjih v Sepangu? Podatek, ki razkriva vse. Morda je le še ekipa Gresinija držala korak, vsi drugi pa so capljali zadaj ," je še dejal Zarco in v nadaljevanju pomiril nekatere, ki ne navijajo za rdeče iz Borga Panigaleja. "Res pa je, da steza v Sepangu nekaterim dirkačem in tudi ekipam ne leži. V Portimau bo verjetno zgodba vsaj malce drugačna. Računam, da bosta Ducatijevim dirkačem konkurenčna najmanj Marca Marquerz in Fabio Quartararo ."

"Fantje so delali na majhnih stvareh. Odlično smo bili organizirani in točno se je vedelo, na katerih stvareh se dela in kje želimo priti do izboljšav. Majhne stvari, ki lahko prinesejo veliko dobrega. Na testiranjih so se nekatere stvari in izboljšave že izkazale," je poudaril 32-letni dirkač Pramaca. "Dirkalnik smo prilagodili mojim značilnostim. Priznati moram, da je po Sepangu občutek še boljši, kot je bil. Lažje upravljam z dirkalnikom, občutil sem večjo odzivnost. Vsa čast fantom v garaži," je hvalil ekipo Johann Zarco, ki upa, da bo korak naprej naredili tudi v smeri zaviranja, kjer so po njegovem mnenju še največje rezerve. "A če vse vzamemo v zakup in potegnemo črto, potem lahko mirno rečemo, da pripravljeni pričakujemo uvodni vikend na Portugalskem."