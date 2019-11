Zarco spektakularno nesrečo 'preživel' le z bolečimi gležnji

"Nisem pogledal nazaj, ko sem hodil k motociklu. Lecuonov motor me je povsem odnesel in to je bilo presenečenje. To je bil zelo velik šok in takoj sem imel čuden občutek v gležnjih. Nisem jih mogel premikati in na način, kako me je motor zadel, sem bil prepričan, da je nekaj zlomljeno," je dogajanje na dirki opisal Zarco. Tega so sprva s stezi odnesli na nosilih, nato pa se je vendarle sam usedel na motor, ki ga je odpeljal proti garažam. "Kot kaže zdaj, je vse v redu z mojimi kostmi. Nič ni zlomljenega. Mogoče so vezi v slabšem stanju. Čaka me še MRI," je v nedeljo razlagal novinarjem v Valencii.