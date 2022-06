Zarco: Vztrajnost se mi obrestuje

"Trenutno sem na tretjem mestu predvsem zato, ker sem bil na zadnjih štirih dirkah zelo konsistenten. Motocikel je vselej izvrstno pripravljen, saj dirka in s tem zbira podatke kar osem Ducatijev. To nam seveda pomaga pri izbiranju materialov in nastavitev. S podporo ekipe sem zato res zadovoljen, od Ducatija ne bi mogel prositi za več podpore. Hkrati pa vem, da smo lahko prav vsi Ducatijevi dirkači vselej konkurenčni, zato se moram vsakič posebej maksimalno potruditi in kot vidite, se mi vztrajnost obrestuje," je niz dobrih rezultatov pokomentiral trenutno tretji v skupnem seštevku elitnega razreda MotoGP Johann Zarco.