Zarco: Zelo sem vesel prvega startnega položaja

Tudi Španec Maverick Vinales je bil vidno zadovoljen, da bo lahko dirko začel iz ospredja. V intervjuju za Sky Sport je izjavil: "Zelo sem vesel za prvo startno vrsto. Delamo zelo dobro in rezultati so vidni. Na motociklu imam dober občutek. Alex je imel hudo nesrečo, vendar sem zadovoljen z njegovim rezultatom v kvalifikacijah. Moram se popolnoma navaditi na motocikel in razumeti, kje so njegove meje. Za jutrišnjo dirko bomo dali vse od sebe, lahko pa se zgodi več stvari." Tudi avstralski dirkač Ducatija je kvalifikacije končal v prvi vrsti, kar je zanj zelo pomemben rezultat: "Užival sem, Silverstone je zelo dolga steza. Vedno sem dal vse od sebe. Na tretjem in četrtem prostem treningu sem imel zelo dober občutek z motociklom. Na dirki bomo dali vse od sebe, da dosežemo najboljši rezultat," pa povzame dogajanje na stezi Jack Miller.