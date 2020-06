Zarco: Pozdravljam 'ubijalski' ritem dirk, ki nas čaka v tej čudni sezoni

Johan Zarco pozdravlja odločitev, da se bo motociklistična sezona začela v drugi polovici julija z dirkama v Jerezu. "Vesel sem ob pogledu na koledar dirk v sezoni. Mislim, da nas čaka zanimivo prvenstvo. Jasno, drugačno od prejšnjih, saj bo odločalo marsikaj," je za Corriere Dello Sportrazpredal Zarco. Manj kot mesec dni pred dirko za VN Španije v Jerezu Francoz že odšteva čas do prvega izziva sezone. Dirkač ekipe Avintia Ducati pozdravlja odločitev, da se bodo nekatera prizorišča dirka ponavljala. Kar petkrat v Evropi se bodo dirke sledile iz tedna v teden na istem prizorišču (Jerez, Red Bull Ring, Misano, Aragon in Valencia). "To je dobra novica. Takoj, ko sem slišal za to odločitev sem pomislil, da utegne biti zelo zanimivo dirkati na isti stezi v tednu dni. Sploh, ker sem novinec v ekipi in bi rad še podrobneje spoznal značilnosti Ducatija. Doslej sem imel le malo časa, da se dodobra spoznam z dirkalnikom."

Spomnimo, 29-letni Zarco se je podal k ekipi Avintia Ducati po dveh sezonah, ki jih je preživel v moštvu Tech3 Yamaha, pred tem je bil še sezono in pol pri KTM-ju, tri dirke pa je odvozil tudi kot član Honde. "Vesel sem, da si bodo dirke sledile druga za drugo. Čaka nas peklenski ritem, toda z moje strani ne bo težav zaradi natrpanega urnika tekem. Po takšni dolgi prisilni pavzi pravzaprav nimamo niti pravice, da se pritožujemo nad zgoščenim urnikom. Komaj čakam na druženje s kolegi v garaži. Pogrešal sem to."