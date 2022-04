Zarco: Quartararo je bil v Portimau z drugega planeta

Za svetovnega prvaka iz sezone 2021 je bila to v petem poskusu sploh prva zmaga v novi sezoni, edini, ki se je z zmago posladkal več kot enkrat, je zaenkrat zgolj Ducatijev Enea Bastianini. Popoln francoski uspeh na Portugalskem je z drugim mestom potrdil Johann Zarco (Ducati), ki je tako poskrbel za dvojno zmago galskih petelinov. Dober obet pred prihajajočo VN Španije v Jerezu, saj so Francozu očitno vroči. Zarco je na to opozoril že v kvalifikacijah, ko je bil sploh najhitrejši med vsemi in prišel do sedmega pola v karieri ter z odličnimi obeti pred dirko, ki jih je s končnim drugim mestom uresničil skoraj v celoti. Če ne bi imel toliko dela z Joanom Mirom, ki je bil v prvem delu dirke najbližji Quaratarroju, bi morda še bolj ogrozil zmago rojaka, tako pa se je moral zadovoljiti z drugo najvišjo stopničko zmagovalnega odra. Še vedno vrhunski rezultat za 31-letnega Francoza iz Cannesa. "Res sem vesel razpleta na Portugalskem, zgodila se je dvojna francoska zmaga. Fabio je bil pred dnevi res hiter, prav presenečen sem bil, kako prepričljivo in odločno je deloval. Bil je enostavno prehiter za vse. Sprva se mi je zdelo, da ga bom še lahko lovil, toda potem sem se bolj osredotočil na to, da ostanem na drugem mestu. Res sem se dobro počutil in tudi hiter sem bil," je po portugalski dirki priznal Zarco, ki je začel s sedmega pole positiona v karieri in prvega v sezoni, je pa tu ostal brez prve zmage v elitni konkurenci.