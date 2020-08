Zarco: Pojasnil sem Rossiju, da nisem 'norec'

Na nedeljski dirki razreda motoGP sta trčila Johann Zarco in Franco Morbidelli , oba sta jo na srečo odnesla brez hujših poškodb, ob tem pa sta imela veliko sreče Yamahina dirkača Valentino Rossi in Maverick Vinales , ki sta takrat peljala mimo – po nesreči sta namreč oba motocikla poletela po zraku, a na veliko srečo mimo Italijana in Španca. Na dirki je sicer zmagal Italijan Andrea Dovizioso (Ducati), drugi je bil Španec Joan Mir (Suzuki), tretji pa Avstralec J ack Miller (Ducati Pramac).

"Dejal mi je, da ko je videl nesrečo in ko je videl nekaj posnetkov, da sem vozil zelo na široko in da sem med zaviranjem želel ustaviti Morbidellija. Pojasnil sem mu, da ni bilo tako, da tega nisem želel. Hotel je, da mu zagotovim, da ni bilo namenoma in mi je dejal, da naj bom previden. Mislim, da me je razumel in verjamem, da je bilo to zelo, zelo pomembno, ker so moji občutki taki, da sva bila iskrena drug z drugim," je še dodal Zarco.

Zarco je kmalu po nesreči dejal, da sta se z Morbidellijem objela v bolnišnici, nato pa je slišal za kritike na svoj račun: "Bil sem žalosten, ker so med intervjuji prišle slabe reči v komentarjih Valeja in Franca." Zarco je zato najprej želel govoriti z Rossijem, zato je tudi prestavil svoje medijske obveznosti, da se je lahko v miru pogovoril z Italijanom . "Franco je že odšel, zato sem bil vesel, da sem lahko govoril z Rossijem. Govorila sva 10 minut in si iskreno povedala, kaj se je zgodilo in izmenjala najine misli na to temo. Na srečo, nihče ni resneje poškodovan, zato sem želel, da Vale razume, da nisem nek norec. Morala sva položiti "račune," je dejal 30-letni Francoz.

O dogajanju na stezi pa je dejal: "Prehitel sem Morbidellija in nato se me je v trenutku, ko sem moral zavirati, dotaknil in bil je presenečen. Oba (Rossi in Morbidelli) sta mislila, da sem šel zelo na široko, kar pa ni res, nič bolj kot v drugih situacijah in tega nisem storil namenoma. Lahko bi pričakoval, da me bo Morbidelli skušal prehiteti, vendar nisem skrajšal linije, da bi ga ustavil. To bi bilo noro in preveč nevarno in tega se dobro zavedam."

"Ko sem zaviral, nisem želel nič slabega, vendar je sedaj to razčiščeno med nami. Sedaj, ko smo govorili drug z drugim, razumejo, kaj se je zgodilo. Predvsem zaradi hitrosti, bili smo blizu drug drugemu, dotaknila sva se, ni imel kontrole in je padel. Žal mi je za vso situacijo, Franco jo je odnesel slabše od mene, saj ga boli glava. Sam imam nekaj ožganin na rokah, bokih in nogi. Boli me tudi zapestje, a nič ni zlomljeno," je pristavil Zarco.