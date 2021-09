Zarco uspešno operiran in računa na nastop v Austinu

Johann Zarco je imel v zadnjem obdobju težave zaradi tako imenovanega utesnitvenega sindroma v roki ("arm pump"). Ker dirkače čaka dva tedna tekmovalnega premora pred naslednjo dirko, se je odločil za operacijo, ki so jo danes izvedli v bolnišnici Centre Hospitalier Pays d’Aix. Operacija je uspela, francoski dirkač bo pa bo imel dovolj časa, da se vrne na motocikel že na naslednji dirki, ki bo na sporedu v ZDA. Zarco je sicer še v torek opravil testiranja v Misanu, nato pa je odpotoval v Francijo.

"Prva ideja je bila, da bi operacijo opravili po Austinu, da bi imeli dva tedna počitka, vendar je kirurg pojasnil, da se je tudi po enem tednu mogoče vrniti na pravo pot, zato je bil pravi čas," je pojasnil Zarco.

Kot pravi Zarco, je veliko odvisno tudi od telesne konstitucije dirkačev: "Pecco Bagnaia se nikoli ne pritožuje, saj je visok, ima daljše roke, tako kot Valentino Rossi, in dobro razporedi svojo moč. Manjši dirkači, kot sva jaz in Jorge Martin, morajo vložiti veliko več moči in tudi on je imel to težavo."

Dirkači so se minuli konec tedna borili za točke na VN San Marina v Misanu, do konca sezone pa jih čakajo le še štiri dirke. Naslednja bo na sporedu VN Amerik na začetku oktobra v teksaškem Austinu.

Zarco je sicer na četrtem mestu v skupnem seštevku boja za naslov svetovnega prvaka. Francoski dirkač je zbral 141 točk, vodilni je njegov rojak Fabio Quartararo (234 točk).