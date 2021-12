Zarco: Sezono 2022 želim končati na zmagovalnem odru

Tako je bilo lani in tako bo, kot trdi v pogovoru za domači L'Equipe, tudi v prihodnje. "Sezona je bila kar dobra, a vedno je lahko in mora biti bolje. Samo ambiciozen pogled na svet te pelje naprej, te sili k napredovanju. In jaz se, kot sami veste, s povprečjem nikoli ne zadovoljim," sporoča Zarco, ki je sezono odlično začel in malce slabše nadaljeval. Pravzaprav so šli rezultati po principu "gor-dol". "Če se sezona meri po stopnji zabave, potem ji lahko podam visoko oceno. Zelo sem se zabaval in bilo je zelo nepredvidljivo. Saj veste, zakaj." Koledarsko dirkaško elito je začel z dvema uvrstitvama na stopničke, v nadaljevanju pa malce popustil in ocena je s slabšim zaključkom izgubila sijaj. Kljub temu se lahko pohvali z zelo solidnim petim mesto v skupni razvrstitvi. "Če sezono gledam iz tega kota, potem je peto mesto nekaj, na kar smo lahko v naši garaži kar ponosni. Sploh, če imamo v glavi, s kakšno konkurenco se tolčemo. Če si bil peti, potem je veliko renomiranih dirkačev za tabo," je opazil 31-letni Francoz.