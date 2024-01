Lanska bitka za naslov v kraljevskem razredu je bila izjemno zanimiva in napeta. Na koncu je pred Jorgejem Martinom slavil Francesco Bagnaia, ki letos znova pričakuje, da bo njegov motocikel med najhitrejšimi v karavani. "Navdušen sem nad tem, da pri moštvu Ducati Lenovo začenjam svojo četrto sezono. Zadnji testi v Valencii so bili zelo pozitivni in so nam dali pozitivno podlago za razvoj pred prihajajočo sezono. Komaj čakam, da znova zapeljem na stezo in nadaljujem tam, kjer smo končali. Zagotovo bo zahtevna sezona, ampak smo se z njo pripravljeni soočiti z našo običajno odločnostjo. Smo zelo povezana ekipa in vse bomo dali zato, da znova osvojimo prvenstvo," je pred novo sezono dejal lanski in predlanski prvak v razredu motoGP.