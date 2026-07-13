Ogura: Zdaj spadam med kandidate za naslov

Dirkač Trackhouse Aprilie Ai Ogura se po novem odličnem rezultatu, ki ga je dosegel na dirki v Nemčiji, uvršča v ožji krog favoritov za končno zmago v prvenstvu. Japonec je v svojem drugem letu v razredu MotoGP dozorel kot dirkač, kar se pozna tudi na njegovih rezultatih v zadnjem času. Ogura je pred 14 dnevi na Nizozemskem poskrbel za prvo japonsko zmago v kraljevem razredu po sušnih 22 letih. 25-letnik se je na zadnjih petih dirkah venomer uvrstil med najboljše štiri dirkače, niz, ki se vleče že vse od majske velike nagrade Italije. Ogura se na poletni premor podaja kot drugi dirkač prvenstva z zaostankom le za Jorgejem Martinom. Razlika med njima znaša le 14 točk.

Ai Ogura iz dirke v dirko dviguje svojo formo. FOTO: AP

Na vprašanje po dirki, ali je resničen kandidat za naslov prvaka, je vedno odkriti Ogura odgovoril: "Mislim, ja, zagotovo. V prvenstvu smo v dobrem položaju in na zadnjih treh dirkah smo bili resnično močni. Torej naš cilj bo, da bomo tako nadaljevali." Po osvojenem drugem mestu na nedeljski dirki je bil Japonec precej bolj zgovoren kot na tiskovni konferenci v četrtek in samozavestno ocenil prvo polovico letošnje sezone.

"Prvo polovico sezone lahko ocenim zelo visoko, 10 od 10. Nisem pričakoval, da bom letos tako močan," je dejal Japonec in hkrati opozoril na močno konkurenco: "Veste, razmere se spreminjajo in fantje, ki vozijo hitro na dani progi, se spreminjajo, in mislim, da je res težko obvladati vse te razmere. Torej naša naloga bo, da vsakič naredimo enako in vidimo, kje lahko končamo."