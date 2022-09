Zdaj tudi uradno: od prihodnje sezone na koledarju prvič tudi VN Indije

"V Indiji imamo veliko oboževalcev in veseli smo, da jim lahko približamo šport," je v izjavi za javnost dejal Carmelo Ezpeleta, izvršni direktor Dorne.

Indija predstavlja ključni trg za širitev športa, so še povedali organizatorji, in navedli populacijo 1,4 milijarde ljudi in več kot 200 milijonov motociklov.