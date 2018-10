Zdravstveno stanje Lorenza nič boljše, Majorčan močno vprašljiv za VN Japonske

V pogovoru za dnevnik AS je član ekipe Ducati sicer napovedal, da bo poskusil nastopiti na petkovih prostih treningih v japonskem Motegiju, a da so "občutki slabi".

Težave s poškodbami so se za Jorgeja Lorenza začele s padcem na dirki za VN Aragonije in nadaljevale s še bolj spektakularnim padcem na prostih treningih pred VN Tajske. Zelo verjetno se zdi, da bo Majorčan še drugič zapored manjkal na štartu, saj je že v Buriramu odpovedal nastop.

'Bolečina ostaja'

"Razočaran sem in malce žalosten. Kljub spektakularnemu padcu mi je odleglo, da se reči niso poslabšale, predvsem kar se tiče noge, čeprav se poškodbe zapestja nisem zavedal,"je o dogodkih iz Burirama povedal Lorenzo. "Bolelo me je, a mislil sem, da ni nič polomljenega. Slikanja so pokazala, da temu ni tako, nato pa so dodatni pregledi pokazali, da je prišlo do zloma, ki sicer ni bil popoln, a vseeno,"je nadaljeval Lorenzo.

"Imel sem opornico, sčasoma sem jo začel snemati in začel plavati ter opravljati določene vaje, toda v trenutku, ko sem pritisnil na zapestje, me je bolelo. V zadnjih dneh se poškodba praktično ni izboljšala. Bolečina ostaja in občutki so bili slabi, ko pa sem prišel na dirkališče sem se odločil za še eno slikanje v Mitu, tudi tokrat pa se je pokazalo, da se poškodba ni izboljšala in da je prišlo do popolnega zloma. Žalosten sem, ker je to dirkališče, ki je med mojimi najljubšimi, lahko bi se dobro odrezal, a težko bo. Jutri bom vseeno poskusil."

Nastop na Tajskem bi ponovil

Lorenzo je v nadaljevanju pogovora tudi dejal, da bo za popolno okrevanje najverjetneje potreboval kar 40 dni, ni pa zadovoljen, ker je s strani zdravnikov dobil toliko nasprotujočih si informacij.

"Kdaj bom zdrav? Odvisno od tega, katerega zdravnika vprašate (nasmešek). Vsak ima svoje mnenje,"pravi Lorenzo. "Občutki niso dobri, a zdaj, ko sem že tu, je potrebno poskusiti. Morda pa bom presenečen, ker si lahko včasih, ko se povzpneš na motocikel, presenečen, a ne pričakujem, da se bom počutil zelo dobro. Na Tajskem bi lahko dirkal. Ne stoodstotno pripravljen, a lahko bi se dobro odrezal. Tu bo zelo težko. Ne verjamem, da sem z nastopom na Tajskem storil napako, če bi lahko vse skupaj ponovil, mislim, da bi se odločil enako."