Francesco Pecco Bagnaia se od moštva Ducati ne bo poslovil na stezi. Italijanski motociklist, svetovni prvak razreda motoGP v sezonah 2022 in 2023, bo zaradi poškodbe izpustil tudi zadnjo dirko sezone v Valencii. Pri Ducatiju so sporočili, da so dodatni zdravniški pregledi pokazali, da Bagnaia še ni sposoben za nastop, zato ga bo ta konec tedna zamenjal Španec Iker Lecuona.
S tem se predčasno končuje izjemno uspešno obdobje sodelovanja med Bagnaio in Ducatijem. Italijan je v rdečem kombinezonu osvojil dva naslova svetovnega prvaka v elitnem razredu in se uveljavil kot eden najuspešnejših dirkačev v zgodovini tovarniškega moštva iz Borga Panigaleja. Še pred dnevi je Bagnaia na družbenih omrežjih ganljivo nagovoril svojo ekipo in motocikel:
"Noro sem te ljubil od prvega dne. Posvetil sem ti vse svoje sanje. Podariva si še zadnji teden, samo jaz in ti. Hvala, za vedno." A od zadnjega nastopa v Ducatijevih barvah ne bo nič. Pred dvema tednoma je moral Bagnaia na operacijo zaradi dvojnega zloma četrte in pete stopalnice desnega stopala, ki ga je utrpel ob padcu na sprint dirki za VN Katarja.
Ducati je sicer naslov svetovnega prvaka že zagotovil po zaslugi Marca Marqueza, Bagnaieva odsotnost pa pomeni, da se bo eno najuspešnejših partnerstev zadnjih let končalo brez simboličnega zadnjega nastopa pred navijači v Valencii.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.