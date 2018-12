Želi v časovni stroj: Rossi bi 'zavrtel čas nazaj' in dirkal še deset let

Valentino Rossilahko na obzorju že vidi častitljivo obletnico: februarja bo namreč dopolnil 40 let, legendarni dirkač z devetimi naslovi svetovnega prvaka pa se je po končani sezoni v elitnem razredu motoGP tudi letos udeležil relija v Monzi, kjer je že tradicionalno nepremagljiv. A kaj, ko temu ni tako v kraljevem motociklističnem razredu, kjer Rossi zaman bije bitke z Marcom Marquezomin kolegi, naslovu pa se je nazadnje približal leta 2015, ko je v troboju z Marquezom in Jorgejem Lorenzom potegnil najkrajši konec na dirkah v Sepangu in Valencii.

Za zvezdnika iz Tavullie bo prihajajoča sezona najverjetneje predzadnja v bogati karieri, v pogovoru za GPone.compa je celo dejal, da bi se najraje vrnil v času in tako spremenil nekatere reči v zadnjih sezonah pri Yamahi.

'Yamaha ima tehnični potencial, da izboljša situacijo'

"Najraje bi zavrtel čas nazaj, saj bi dirkal še deset let," pravi Rossi in dodaja: "Pričakujem, da bo Marquez zelo močan, tako kot vedno. Z M1 smo zelo trpeli v zadnjih dveh sezonah. Nekaj težav moramo rešiti, a prepričan sem, da ima Yamaha tehnični potencial, da izboljša situacijo. Menim, da nam lahko uspe."

Pri britanskem BT Sportu so se iz Rossijevih izjav pošalili, rekoč: "Lahko prosim Doktorju zgradimo časovni stroj?! Dvomimo, da bo strast za dirkanje kadar koli zapustila Valentina Rossija."