'Zelo zadovoljen sem, z Marcom imava enake zahteve'

Letošnja sezona prvenstva motoGP je bila ena najbolj zanimivih v zadnjih letih, Jorge Martin je postal novi svetovni prvak, toliko želeno mesto v tovarniškem moštvu Ducatija pa mu je pred nosom odnesel Marc Marquez. V Barceloni so po sklepnem dejanju sezone 2024 vsi motociklisti opravili prva testiranja pred sezono 2025. Po njih je dvakratni prvak Francesco Bagnaia navdušen nad novim motociklom in sodelovanjem z novim moštvenim kolegom Marcom Marquezom.

"Moram reči, da je bil to pozitiven dan, ker smo preizkusili vse, kar je bilo treba. Predvsem je postalo precej jasno, na kaj se bodo morali inženirji osredotočiti pozimi. Poleg tega sva z Marcom imela enake občutke, kar brez dvoma naredi razliko pri delu. Zadovoljen sem, ker je vedno pozitivno, ko je nov motocikel že na začetku na dobri ravni. To pomeni, da je bil dobro zasnovan in ima potencial," je v Montmelu dejal Bagnaia.

icon-expand FOTO: MotoGP

Novi desmosedici GP25 je v primerjavi z lanskim GP24 pričakovano drugačen, a Bagnaia verjame, da je ostalo dovolj časa za odpravo pomanjkljivosti pred novo sezono. "Še vedno nas čaka veliko dela, ker v nekaterih pogledih še vedno raje uporabljam GP24, predvsem pri vstopu v ovinek in pri zaviranju. Na tem bomo morali še delati, medtem ko sta hitrost in stabilnost pri GP25 že na dobri ravni. Prav tako so mi bili všeč šasija in motor. Opravili so dobro delo. Že zdaj imamo dokaj dobro osnovo. Razlika v primerjavi z motociklom iz leta 2024 je že precej velika in ne verjamem, da bo v Sepangu prišlo do večjih sprememb. Te smo že naredili, zdaj se moramo le prilagoditi. GP23 in GP24 sta si bila zelo podobna. Danes, ko sem preizkušal novi motocikel, sem pa opazil veliko razliko," je pojasnil italijanski dirkač.