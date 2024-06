Ženske dobile svoje motociklistično prvenstvo

Ženske si v povezavi z motocikli večina moških predstavlja v vlogi sovoznic. A če kdo misli, da je to najbližje, kar pridejo dame dirkalnim motociklom, se seveda moti. Dirkačic sploh ni tako malo, in čeprav na nižjih nivojih dirkajo v svojih prvenstvih, so bile do letos kot posamezne izjeme v svetovnem prvenstvu prepuščene moški konkurenci.

Tu je ledino orala Tau Rinne, ki je ob koncu osemdesetih kot prva ženska osvojila točke svetovnega prvenstva v razredu 125 ccm, Katja Poensgen je to dvignila nivo višje in dirkala v četrtlitrskem razredu z najboljšim rezultatom 14. mestom leta 2001 v Mugellu. Potem pa sta prišli Maria Herrera z dolgo kariero tako v moto3 kot SSP300 in zadnja leta v motoE in Ana Carrasco, prva ženska z zmago v svetovnem prvenstvu in celo svetovna prvakinja razreda SS300.

Ana Carrasco FOTO: AP icon-expand

Biologije se ne da goljufati in zato v resnici ne gre za iskanje enakosti, ampak pravičnosti, ki v resnici prinese enakopravnost. Ženske so v tem duhu tako letos dobile svoje prvenstvo, uniformno z dvovaljnimi Yamahami YZF-R7 z najvišjo močjo 55 kilovatov, kar pomeni, da je nekje v rangu razreda Supersport 300. Gre za izkušene dirkačice iz 18 držav, od katerih imajo mnoge poleg Ane Carrasco in Marie Herrere izkušnje uspešnega dirkanja tudi z današnjimi zvezdniki motoGP in Superbike.

Maria Herrera FOTO: Superbike icon-expand

A letos se je v prvem ženskem svetovnem prvenstvu v motociklizmu na zaprtih stezah že zbralo 26 punc, ki so se že pomerile na prvih dirkah v Misanu. Videli smo resno, ob poškodbi Mie Rusthen skoraj preresno, dirkanje, na vrhu pa pričakovano Herrera, ki si je na obeh dirkah stopničke delila s Saro Sanchez in Ano Carasco.

A to so samo evropske dirke in za pravo izenačenost z moškim prvenstvom, ki je seveda v svoji dimenziji marketinške, finančne in medijske uspešnosti in prepoznavnosti, je še dolga pot, ki se morda lahko nadaljuje tudi z neuniformnimi dirkalniki in bolj prepoznavnimi dirkališči.