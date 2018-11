Zgodovinska dirka v Valencii: Oncu bo postal najmlajši dirkač razreda moto3

Turška brata dvojčka, Canin Deniz Oncu, zadnji dve sezoni navdušujeta ljubitelje motociklizma v prvenstvu RedBull Rookies Cup, ki služi kot odskočna deska za mlade in perspektivne dirkače, ki želijo v prihodnosti nastopiti v svetovnem prvenstvu. Brata Oncu sta navdušila že v lanski sezoni, ko sta skupaj zmagala na sedmih od trinajstih dirk in takoj je postalo jasno, da se bosta v letošnji sezoni borila za naslov prvaka v omenjenem tekmovanju. In zgodilo se je prav to. Brata Oncu sta pometla s konkurenco in Can si je že prislužil sedež v razredu moto3. Skupaj sta zmagala na osmih dirkah in bila prepričljivo prvi in drugi v prvenstvu. Can je naslov osvojil z 235 točkami, brat pa jih je zbral 192.

Še pred začetkom naslednje sezone, v kateri bo nastopal za moštvo Akija Aja, pa bo Can dobil priložnost, da že na zadnji dirki letošnje sezone izkusi dirko razreda moto3 v svetovnem prvenstvu. Z nastopom na dirki za VN Valencie, pa bo Can Oncu postal tudi najmlajši dirkač, ki bo nastopil na dirki svetovnega prvenstva v razredu moto3. Na motocikel bo sedel, ko bo star točno 15 let in 119 dni."Zelo sem vesel, navdušen in hkrati nervozen pred prvo dirko v svetovnem prvenstvu. Komaj čakam na petek, ko bom prvič sedel na ta motocikel in odpeljal nekaj krogov. Pred nekaj dnevi sem opravil testiranje na dirkališču Ricardo Tormo v Valencii in odzivi, ter moji občutki, so zelo pozitivni. Čeprav to ni moje najljubše dirkališče, je to odlična priložnost, da motocikel preizkusim tukaj, saj ima steza veliko zavojev in od dirkača res zahteva popolno predanost in koncentracijo. Moj cilj je, da ta konec tedna uživam in da odpeljem najboljšo možno dirko,"je pred začetkom dirkaškega konca tedna v Chesteju pristavil 15-letni Oncu. Absolutni rekord svetovnega prvenstva bo sicer še naprej držal Marc Marquez, ki je leta 2008 v 125 kubičnem razredu debitiral, ko je bil star 15 let in 56 dni.