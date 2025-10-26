Življenje švicarskega dirkača po hudi nesreči še vedno ogroženo

Dirkaško dogajanje v Maleziji je že zaključeno, a ostalo je v senci hude nesreče dveh dirkačev razreda moto3 pred dirko najšibkejšega razreda. Jose Antonio Rueda je utrpel pretres možganov, zlom v desni roki in številne udarnine, medtem ko je stanje Noaha Dettwilerja še vedno zelo resno. Po informacijah, ki jih je medijem posredoval njegov oče, naj bi Švicar doživel več srčnih zastojev, čaka pa ga večje število operacij.

Huda nesreča Ruede in Dettwilerja FOTO: www.crash.net icon-expand

V oglednem krogu pred startom dirke moto3 je prišlo do silovitega trčenja. Noah Dettwiler je zaradi tehničnih težav z motociklom močno upočasnil, česar pa ni opazil novopečeni svetovni prvak najšibkejšega razreda Jose Antonio Rueda in z veliko hitrostjo priletel v Švicarja. Oba dirkača so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico, po več urah čakanja pa je končno znanih več informacij o stanju obeh dirkačev.

Iz ekipe prvaka Ruede so sporočili, da je Španec zavesten in odziven, njegovo stanje pa je stabilno. Utrpel je hud pretres možganov, zlom v roki in večje število udarnin. Zaenkrat ostaja v bolnišnici, kjer bo prestal dodatne zdravniške preiskave.

Večja neznanka pa je stanje Dettwilerja, ki jo je precej huje skupil. Tudi njegova ekipa CIP Green Power je ponudila le skromne informacije, sporočili so le, da Švicarja čaka več operacij. "Odpeljan je bil v bolnišnico v Kuala Lumpurju, kjer bo moral prestati več operacij. Je v dobrih rokah in prijazno vas naprošamo, da spoštujete njegovo zasebnost. Več podrobnosti ne bomo delili. Noah je pravi borec in celotna ekipa CIP Green Power mu stoji ob strani," so v ekipi zapisali na družbenih omrežjih.

Podrobnejše informacije o dirkaču pa je za švicarski Blick ponudil njegov oče Andy Dettwiler, ki je skupaj z dirkačevo mamo na poti v Malezijo. Po njegovih besedah je 20-letnik izgubil veliko krvi in doživel več srčnih zastojev. Utrpel je tudi poškodbe vranice in pljuč ter odprt zlom v nogi. Stanje Švicarja naj bi bilo stabilno, vendar je njegovo življenje še vedno ogroženo.

Bi vodstvo moralo odpovedati vse dirke?

Po hudi nesreči se je dirkaško dogajanje nadaljevalo, skrajšano dirko razreda moto3 je dobil Japonec Taiyo Furosato, v moto2 je slavil Jake Dixon, v elitnem razredu pa je na najvišjo stopničko stopil Alex Marquez.