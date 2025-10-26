Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogomet MotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
MotoGP

Življenje švicarskega dirkača po hudi nesreči še vedno ogroženo

Sepang, 26. 10. 2025 15.40 | Posodobljeno pred 34 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ž.Ž.
Komentarji
0

Dirkaško dogajanje v Maleziji je že zaključeno, a ostalo je v senci hude nesreče dveh dirkačev razreda moto3 pred dirko najšibkejšega razreda. Jose Antonio Rueda je utrpel pretres možganov, zlom v desni roki in številne udarnine, medtem ko je stanje Noaha Dettwilerja še vedno zelo resno. Po informacijah, ki jih je medijem posredoval njegov oče, naj bi Švicar doživel več srčnih zastojev, čaka pa ga večje število operacij.

Huda nesreča Ruede in Dettwilerja
Huda nesreča Ruede in Dettwilerja FOTO: www.crash.net

V oglednem krogu pred startom dirke moto3 je prišlo do silovitega trčenja. Noah Dettwiler je zaradi tehničnih težav z motociklom močno upočasnil, česar pa ni opazil novopečeni svetovni prvak najšibkejšega razreda Jose Antonio Rueda in z veliko hitrostjo priletel v Švicarja. 

Oba dirkača so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico, po več urah čakanja pa je končno znanih več informacij o stanju obeh dirkačev.

Preberi še Moto3: Rueda in Dettwiler pri zavesti, zmaga za Furusata

Iz ekipe prvaka Ruede so sporočili, da je Španec zavesten in odziven, njegovo stanje pa je stabilno. Utrpel je hud pretres možganov, zlom v roki in večje število udarnin. Zaenkrat ostaja v bolnišnici, kjer bo prestal dodatne zdravniške preiskave.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Večja neznanka pa je stanje Dettwilerja, ki jo je precej huje skupil. Tudi njegova ekipa CIP Green Power je ponudila le skromne informacije, sporočili so le, da Švicarja čaka več operacij. "Odpeljan je bil v bolnišnico v Kuala Lumpurju, kjer bo moral prestati več operacij. Je v dobrih rokah in prijazno vas naprošamo, da spoštujete njegovo zasebnost. Več podrobnosti ne bomo delili. Noah je pravi borec in celotna ekipa CIP Green Power mu stoji ob strani," so v ekipi zapisali na družbenih omrežjih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Podrobnejše informacije o dirkaču pa je za švicarski Blick ponudil njegov oče Andy Dettwiler, ki je skupaj z dirkačevo mamo na poti v Malezijo. Po njegovih besedah je 20-letnik izgubil veliko krvi in doživel več srčnih zastojev. Utrpel je tudi poškodbe vranice in pljuč ter odprt zlom v nogi. Stanje Švicarja naj bi bilo stabilno, vendar je njegovo življenje še vedno ogroženo.

Preberi še Moreira po odstopu Gonzaleza prevzel vodstvo v prvenstvu, zmaga za Dixona

Bi vodstvo moralo odpovedati vse dirke?

Po hudi nesreči se je dirkaško dogajanje nadaljevalo, skrajšano dirko razreda moto3 je dobil Japonec Taiyo Furosato, v moto2 je slavil Jake Dixon, v elitnem razredu pa je na najvišjo stopničko stopil Alex Marquez

Preberi še Alex Marquez brez prave konkurence do zmage, Bagnaia odstopil

A odločitev vodstva tekmovanja, da vseeno izpeljejo dirke v vseh razredih, se je marsikateremu dirkaču zdela neprimerna. Zlasti glasen je bil Francesco Bagnaia, ki meni, da bi morali odpovedati vsaj dirko razreda moto3.

"Ne zdi se mi dobra ideja, da mladim dirkačem dovolijo, da oddirkajo deset krogov na dirki, potem ko so videli helikopterje, ki so dva od sodirkačev odpeljali v bolnišnico. Tega nikoli ne bom razumel, ampak je, kar je," je dejal Italijan.

moto3 noah dettwiler jose antonio rueda vn malezije sepang nesreča
Naslednji članek

Moreira po odstopu Gonzaleza prevzel vodstvo v prvenstvu, zmaga za Dixona

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306