Zmaga Bagnaia je enako pomembna za Ducati, kot Marquezov naslov

Marc Marquez se je po letu 2019 spet vrnil na prestol motoGP. Svoj sedmi naslov svetovnega prvaka v kraljevskem razredu je osvojil pet dirk pred koncem, potem ko je na VN Japonske v Motegiju zasedel drugo mesto. Premagal ga je le njegov sotekmovalec pri Ducatiju Italijan Francesco Bagnaia, ki se je veselil druge zmage v sezoni. Šef Ducatija Davide Tardozzi priznava, da je ta hip v sedmih nebesih ...

Davide Tardozzi FOTO: Profimedia icon-expand

Marc Marquez se je s sedmimi naslovi med elito izenačil z italijansko motociklistično legendo Valentinom Rossijem. Skupaj ima devet naslovov ob slavjih v obeh nižjih razredih (2010, 2012). Šest let po zadnjem zmagoslavju se je Marquez znova okronal za svetovnega prvaka v kraljevskem motociklističnem razredu.

"Prav nobene dileme nio. Marc Marquez je prevladoval in še prevladuje v tekoči sezoni, zato je svetovni naslov prišel v prave roke. Dominiral je, bil konstanten, kar je najbolj pomembno in sedaj zasluženo veseli laskave lovorike. Naj uživa, zaslužil je," je Gazzetti Dello Sport hitel pripovedovati šed Ducatija Davide Tardozzi, ki je po hvaljenju 30-letnega Španca takoj začel s hvalospevi na račun drugega Ducatijevega "manekena" Francesca Bagnaio, ki je "osvojil" Motegi in s tem vsaj malo izboljšal okus v tej zanj izjemno zahtevni in rezultatsko nepredvidljivi sezoni.

"Jasno, da je svetovni naslov za našo ekipo nekaj veličastnega. To je fantastičen rezultat, ki je posledica vsega, kar se je dogajalo v naši ekipi. Toda v isti sapi moram dodati, da je podobno kot ta Marcov rezultat za ekipo Ducatija vsaj toliko pomemben veliki povratek Francesco Bagnaia, ki ima za sabo zahtevno sezono. Mislim, da se je z zmago na VN Japonske vrnil na najboljši možni način," je prepričan prvi med enakimi pri rdečih iz Borga Panigaleja.

Marquezov kolega pri Ducatiju, Bagnaia, je dosegel šele svojo drugo zmago na letošnjih dirkah. Italijan je zmagal tudi v sobotnem sprintu.

Marc Marquez FOTO: AP icon-expand

"Za nami je popoln dirkaški vikend. Zadovoljsvtvo,m da imamo v ekipi spet hitrega Pecca, je velika pridobitev za Ducati. Ne samo za ekipo, tudi za fante v garaži, ki tako pridno in predano delajo in so poskušali najti rešitev za Peccove tegobe. Lahko rečemo, da so rešitve po VN Japonske neizpodbitno našli." Tardozzi je va zadnjih mesecih (so)trpel z Bagnaio ...