MotoGP

Zmaga Bagnaia je enako pomembna za Ducati, kot Marquezov naslov

Modena, 29. 09. 2025 11.13 | Posodobljeno pred 53 minutami

Marko Juvan , D.S. , E.K.P
Marc Marquez se je po letu 2019 spet vrnil na prestol motoGP. Svoj sedmi naslov svetovnega prvaka v kraljevskem razredu je osvojil pet dirk pred koncem, potem ko je na VN Japonske v Motegiju zasedel drugo mesto. Premagal ga je le njegov sotekmovalec pri Ducatiju Italijan Francesco Bagnaia, ki se je veselil druge zmage v sezoni. Šef Ducatija Davide Tardozzi priznava, da je ta hip v sedmih nebesih ...

Davide Tardozzi
Davide Tardozzi FOTO: Profimedia

Marc Marquez se je s sedmimi naslovi med elito izenačil z italijansko motociklistično legendo Valentinom Rossijem. Skupaj ima devet naslovov ob slavjih v obeh nižjih razredih (2010, 2012). Šest let po zadnjem zmagoslavju se je Marquez znova okronal za svetovnega prvaka v kraljevskem motociklističnem razredu. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Prav nobene dileme nio. Marc Marquez je prevladoval in še prevladuje v tekoči sezoni, zato je svetovni naslov prišel v prave roke. Dominiral je, bil konstanten, kar je najbolj pomembno in sedaj zasluženo veseli laskave lovorike. Naj uživa, zaslužil je," je Gazzetti Dello Sport hitel pripovedovati šed Ducatija Davide Tardozzi, ki je po hvaljenju 30-letnega Španca takoj začel s hvalospevi na račun drugega Ducatijevega "manekena" Francesca Bagnaio, ki je "osvojil" Motegi in s tem vsaj malo izboljšal okus v tej zanj izjemno zahtevni in rezultatsko nepredvidljivi sezoni. 

"Jasno, da je svetovni naslov za našo ekipo nekaj veličastnega. To je fantastičen rezultat, ki je posledica vsega, kar se je dogajalo  v naši ekipi. Toda v isti sapi moram dodati, da je podobno kot ta Marcov rezultat za ekipo Ducatija vsaj toliko pomemben veliki povratek Francesco Bagnaia, ki ima za sabo zahtevno sezono. Mislim, da se je z zmago na VN Japonske vrnil na najboljši možni način," je prepričan prvi med enakimi pri rdečih iz Borga Panigaleja. 

Marquezov kolega pri Ducatiju, Bagnaia, je dosegel šele svojo drugo zmago na letošnjih dirkah. Italijan je zmagal tudi v sobotnem sprintu. 

Marc Marquez
Marc Marquez FOTO: AP

"Za nami je popoln dirkaški vikend. Zadovoljsvtvo,m da imamo v ekipi spet hitrega Pecca, je velika pridobitev za Ducati. Ne samo za ekipo, tudi za fante v garaži, ki tako pridno in predano delajo in so poskušali najti rešitev za Peccove tegobe. Lahko rečemo, da so rešitve po VN Japonske neizpodbitno našli." Tardozzi je va zadnjih mesecih (so)trpel z Bagnaio ...

"Ni bilo lahko teh nekaj mesecev. Skupaj z njim smo trpeli. Potrebno ga je pohvaliti, saj je vedno plodno sodeloval, nikoli ni širil negativizma ali prelagal težave na druge in iskal vzroke pri drugih. Njegove besede so bile prave, predvsem pa koristne in na koncu smo skupaj našli ustrezne rešitve. Ja, lahko rečem, da se je po Motegiju Pecco vrnil med protagoniste. Važno je, da navkljub težavam skozi sezono nikoli nismo izgubili medsebojnega zaupanja. Izplačalo se je, sedaj lahko z optimizmom zremo naprej," je pogovor za milanski rožnati časnik končal Tardozzi.

Marquez: Zadnjih pet let je bil predvsem dvoboj Marca proti Marcu

