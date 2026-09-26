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MotoGP

Objavljen koledar dirk MotoGP 2027: Argentina se vrača, Avstralija seli

Ljubljana, 26. 09. 2026 10.28 pred 44 minutami 2 min branja 1

Avtor:
R.S.
Silverstone MotoGP

Prireditelji motociklističnih dirk v elitnem razredu MotoGP, Moto2 in Moto3 so objavili koledar tekmovanja v letu 2027. Na sporedu bo 22 dirk na petih celinah. Sezona se bo začela 7. marca v tajskem Buriramu, končala pa 28. novembra v španski Valencii. Na koledar se vrača velika nagrada Argentine, VN Avstralije pa se s Phillip Islanda seli v Adelaide.

Dirkači v vseh treh razredih bodo naslednjo sezono tretjič zapored odprli na Tajskem v Buriramu, ki bo veliko nagrado gostil med 5. in 7. marcem. Motociklisti se bodo nato teden dni kasneje preselili v Katar, preden se karavana seli v Južno Ameriko, kjer bosta veliko nagrado gostili Brazilija in Argentina, ki se vrača na koledar motociklistov. Buenos Aires bo prizorišče med 9. in 11. aprilom, nakar sledi dirka za veliko nagrado Amerik, ki bo potekala zadnji konec tedna v aprilu.

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Karavana se v Evropo prvič seli med 7. in 9. majem, ko bo veliko nagrado gostila Španija. Nato si bodo sledile dirke v Franciji, Italiji, Kataloniji, na Nizozemskem, v Nemčiji in na Češkem, ki bo med 16. in 18. julijem zadnje prizorišče pred poletnim premorom, ki bo trajal vse do 13. avgusta.

Preberi še Pedro Acosta po prvi zmagi vstopa v boj za naslov prvaka

Prvo prizorišče po poletnem premoru bo dirkališče v Silverstonu za veliko nagrado Velike Britanije med 13. in 15. avgustom. Nato si sledijo še dirke v Avstriji, San Marinu, Aragonu in na Portugalskem, preden se motociklisti odpravijo na azijsko turnejo. Med 15. in 17. oktobrom bo veliko nagrado gostila Japonska, nato sledita še dirki v Maleziji in Indoneziji. Predzadnjo dirko sezone bo gostilo dirkališče Adelaide v Avstraliji, zaključek sezone pa bo sledil med 26. in 28. novembrom v Valencii.

Koledar motociklističnih dirk v letu 2027:

07. marec: VN Tajske (Buriram)
14. marec: VN Katarja (Lusail)
04. april: VN Brazilije (Goiania)
11. april: VN Argentine (Buenos Aires)
25. april: VN ZDA (Austin)
09. maj: VN Španije (Jerez de la Frontera)
16. maj: VN Francije (Le Mans)
30. maj: VN Italije (Mugello)
13. junij: VN Katalonije (Barcelona)
27. junij: VN Nizozemske (Assen)
11. julij: VN Nemčije (Sachsenring)
18. julij: VN Češke (Brno)
15. avgust: VN Velike Britanije (Silverstone)
29. avgust: VN Avstrije (Spielberg)
12. september: VN San Marina (Misano)
19. september: VN Aragona (MotorLand)
03. oktober: VN Portugalske (Portimao)
17. oktober: VN Japonske (Motegi)
24. oktober: VN Malezije (Sepang)
31. oktober: VN Indonezije (Mandalika)
14. november: VN Avstralije (Adelaide)
28. november: VN Valencie (Cheste)

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motogp koledar 2027

Pedro Acosta po prvi zmagi vstopa v boj za naslov prvaka

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bandit1
26. 09. 2026 11.12
Za začetek Katar odpade, nakar bomo videli.
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