Zvezdnika Honde zadovoljna iz Katarja: Odhajamo z dobrimi občutki

Veter in temperatura povzročala preglavice Najboljši čas zadnjega dne testiranj je postavil Maverick Vinales (Monster Yamaha), ki je na katarski dirki že zmagoval. Z drugim mestom in 0,233 sekunde zaostanka je presenetil Francoz Fabio Quartararo (Petronas Yamaha), Marquez je na tretjem mestu zaostal 0,405 sekunde in imel kar nekaj pripomb nad vremenskimi razmerami.

"Danes je bilo malce težko zaradi vetra in nocojšnje temperature na stezi, toda kljub temu smo naredili tisto, kar smo načrtovali," je še dodal Marquez.

Lorenzo: Storili smo velik korak

Tudi njegov novi moštveni kolega Jorge Lorenzo je bil zadovoljen s petim mestom (+0,445 sekunde) in predvsem izboljšanjem, ki ga je prikazal skupaj z ekipo vse od prihoda na Bližnji vzhod.

"Zelo smo zadovoljni, potencial je viden in to je šele moj tretji uradni dan v vlogi dirkača Honde, saj prej nisem bil povsem v formi. Ko bom povsem okreval in bolje dirkal, bomo lahko še močnejši,"pravi Majorčan. "Ko smo začeli delati na nastavitvah, nam je uspelo izboljšati motocikel in našo hitrost. Bolje sem dirkal, prilagodili smo nekatere reči in storili velik korak, da bi bili lahko na koncu konkurenčni."