Marquez in Lorenzo hvalita drug drugega: Vzdušje je res dobro

A zaenkrat o čem takem ni ne duha ne sluha, španska dirkača sta po vzpodbudnih rezultatih na testiranjih zbrane v Katarju v četrtek pričakala dobro razpoložena, po poročanju dnevnika ASje bilo veliko šal in nasmeškov videti tudi po tem, ko so se kamere in fotoaparati ugasnili.

Lorenzo: Odnos se je z leti izboljševal

"Med nama vlada dobro vzdušje. Druga reč pa je, kako želijo to prikazati ali prodati drugi ljudje," je za ASdejal Marquez, ki je bil z Lorenzom dobro razpoložen tudi med uradno novinarsko konferenco in skupinskim fotografiranjem. "Logično je, da želiva premagati drug drugega, neke reči so se zgodile tudi v preteklosti, a to ni razlog, da bi se dobro vzdušje, ki med nama vlada sedaj, pokvarilo," dodaja branilec naslova svetovnega prvaka.

Prikimal mu je tudi Lorenzo, ki je svoj zadnji naslov osvojil leta 2015: "Vzdušje je res dobro. Odnos se je z leti izboljševal in menim, da bomo vsi vlekli voz v isto smer, da bi imela Honda še boljši motocikel."

'Trenja med prvakoma so nekaj običajnega'

Marquez je prepričan, da je lahko sobivanje s pet let starejšim rojakom vzorno do samega konca sezone, saj sta po Katalončevem mnenju "oba dovolj zrela", da rivalstvo "pustita na stezi" in si izven nje pomagata pri izboljšanju motocikla in lastnih predstav.

"Kot sem rekel že na predstavitvi, ima ta dvojec več pozitivnih plati, a tudi negativne,"še pravi Lorenzo. "Nekaj običajnega je, da med prvakoma, ki si želita enakih reči, pride do trenj, a če bomo to znali zgladiti, bo lahko to le dobro za vse tri strani."

Potreboval bo še en mesec

Marquez in Lorenzo sta osvojila zadnjih sedem naslovov svetovnega prvaka, bolj kot njun medsebojni odnos pa zaenkrat japonsko vodstvo in navijače skrbi njuna telesna pripravljenost, saj sta pred začetkom sezone oba prestala operaciji. Bolj načet se zdi v tem trenutku Lorenzo.

"Vsakič sem boljši. Izboljšal sem se v primerjavi s testiranji v Katarju, a potreboval bom še en mesec, da bi bil stoodstoten," pravi kmalu 32-letni Majorčan.