Murić: V Kaunas smo prišli z enim ciljem

Dva dneva pred prvo tekmo košarkarskih kvalifikacij za olimpijske igre v Tokiu sta pred novinarje stopila kapetan slovenske izbrane vrste Edo Murić ter selektor Aleksander Sekulić in bila soglasna, da je cilj zmaga na turnirju in kvalifikacija na olimpijske igre. Oba se zavedata, da Slovenijo najprej čakata težki tekmi skupinskega dela.

Uvodni del konference je potekal v angleškem jeziku, že z uvodnimi besedami Edo Murić ni skrival reprezentančnih ambicij: "Sem (v Kaunas) smo prišli z enim ciljem, uvrstiti se v Tokio in storili bomo vse, da to dosežemo. Nasprotnike smo že srečali v hotelu, dobro jih poznamo in zavedamo se, da bo turnir težek. Moje mnenje je, da so favoriti Litovci, sploh zaradi podpore domačih navijačev, ampak kot sem že rekel, storili bomo vse, da premagamo vse nasprotnike in se uvrstimo na olimpijske igre." Selektor Aleksander Sekulić pa je dodal: "Vesel sem, da smo na tem turnirju, se že čuti veliko čustev in strasti. Tukaj je šest moštev, ki si želijo uvrstitve na olimpijske igre, vozovnica pa je le ena. Za Slovenijo bi bila morebitna uvrstitev na igre prva v zgodovini, zato bomo dali vse od sebe, da nam uspe. Imamo kvalitetno ekipo, ki se lahko kosa z vsemi ekipami tukaj in bori za to eno vozovnico."

Na vprašanje, kako je imeti v reprezentanci tako velikega zvezdnika, kot je Luka Dončić, je kapetan Murić odgovoril: "Luka ni le največji zvezdnik tega turnirja, zame je trenutno eden izmed najboljših treh košarkarjev na tem svetu. To, da igramo z njim, nam vsem dviga samozavest, ima posebno energijo in skupaj z njim je zabavno biti na parketu. Prav tako je na parketu naš vodja in mi mu bomo pomagali kar se le da, da bomo zmagovali. Užitek je igrati z njim in zavedamo se, da imajo le redki to priložnost, zato je to za nas velika čast."

Seznam tekem slovenske reprezentance na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju v Kaunasu: Angola – Slovenija (30. 6. ob 15.10), Slovenija – Poljska (1. 7. ob 15.10). Ob morebitni osvojitvi prvega ali drugega mesta v skupini se bo v polfinalu srečala z najboljšima ekipama iz skupine A (3. 7. 2021). Finalni obračun bo potekal 4. 7. Vse tekme Slovenije si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO.

Sledilo je vprašanje o bivšem kapetanu, Goranu Dragiću, o katerem je Murić povedal, da je "nezamenljiv igralec, ki je za reprezentanco dal vse in bil kapetan, kakršnega potrebuje vsaka dobra reprezentanca. A Luka je bil prav tako vodja na parketu (na evropskem prvenstvu 2017) in sedaj je štiri leta starejši ter izkušenejši, zato mu vsi zaupamo, da nas bo dobro vodil". Sekulić pa je na namigovanje o morebitnem Goranovem povratku dejal: "Seveda bi ga radi imeli v ekipi, z njim smo imeli nekaj povsem neformalnih pogovorov, a spoštujemo njegovo odločitev. Mislim, da tudi Goran zaupa naši ekipi in verjame, da lahko doseže veliko. Če pa se bo slučajno odločil, da se vrne v reprezentanco, ga bomo z največjim veseljem sprejeli."

Ob koncu angleškega dela konference je Sekulić dejal, da se je Mike Tobey dobro vključil v ekipo in da so ga fantje lepo sprejeli medse. Kar se tiče favoritov, pa je dodal: "Kot gostitelji in ob podpori domačih navijačev so Litovci verjetno res favoriti, ampak o njih sploh še ne bi razmišljal. Pred tem moramo dobro opraviti delo in spoštovati nasprotnike, saj sta Angola in Poljska dobri ekipi. In šele potem se lahko pogovarjamo o favoritih turnirja."