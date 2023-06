Šest dni in šest ur je porabil zmagovalec najtežje avanturistične tekme za več kot 1200 kilometrsko prečkanje Alp od vzhoda do zahoda in nazaj, pri čemer je poleg nog lahko uporabljal le še padalo. Christian Maurer je že osmič zapored slavil na enem najbolj nenavadnih in najskrajnejših tekmovanj. Tekel, plezal in jadral je tudi Slovenec Lenart Oblak, a je ob številnih težavah zmogel le polovico trase.