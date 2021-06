Phil Foden ocenjen na najvišjo tržno vrednost

Mednarodni center za športne študije (izvorno Centre International d'Etude du Sport oz. CIES) je objavil lestvico desetih igralcev iz najboljših petih evropskih lig, katerih vrednost na trgu je po njihovih merilih najvišja. Merila, ki jih CIES upošteva, so: predstave v upoštevanem obdobju (zadnji dve leti), napredek v karieri, igralčev mednarodni status, starost, dolžina pogodbe, nivo igralčevega kluba, ekonomsko stanje kluba, v katerem je igralec, ter inflacija.

Ker je eden glavnih kriterijev za oceno vrednosti starost igralca, ni presenetljivo, da na lestvici ne najdemo ustaljenih imen evropskega nogometa, kot so Lionel Messi, Cristiano Ronaldo in Robert Lewandowski.

Na prvih treh mestih CIES-ove lestvice so igralci iz Anglije, natančneje iz mesta Manchester. Prvo mesto z oceno vrednosti 190,2 milijona evrov zaseda mladi zvezdnik Manchester Cityja in novopečeni mladi igralec leta v Angliji Phil Foden, pred reprezentančnima kolegoma in klubskima nasprotnikoma Masonom Greenwoodom, ocenjenim na 178 milijonov evrov, in Marcusom Rashfordom, ocenjenim na 159,1 milijona evrov.

Iz angleške lige, ki s petimi igralci na lestvici dominira, na petem mestu najdemo še enega igralca Manchester Uniteda, Bruna Fernandesa, ocenjenega na 154,3 milijona evrov, ter na desetem mestu Masona Mounta iz Chelseaja, ocenjenega na 123,6 milijona evrov. Špansko ligo na šestem in sedmem mestu lestvice zastopata Barcelonina vezista Frenkie de Jong, ocenjen na 138,7 milijona evrov, in Pedri Gonzalez, ocenjen na 133,2 milijona evrov ter na devetem mestu, Atleticov João Félix, ocenjen na 127,8 milijonov evrov. Nemško ligo na četrtem mestu zastopa napadalec Borussie Dortmund Erling Haaland, ocenjen na 155,5 milijona evrov, ter bočni branilec Alphonso Davies iz Bayern Münchna na osmem mestu. Najvišje ocenjeni predstavnik francoske lige je na 12. mestu PSG-jev Kylian Mbappé z vrednostjo 118,3 milijona evrov. Da najdemo predstavnika italijanske lige, pa se moramo spustiti vse do 23. mesta, na katerem se z ocenjeno vrednostjo 93,5 milijona evrov nahaja Interjev Achraf Hakimi.