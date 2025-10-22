Na njihov 'predlog' izpustil Eurobasket, zdaj Čančar (že) zapušča Milano

Olimpia Milano je v uradnem sporočilu za javnost zapisala, da Vlatko Čančar ni več član italijanskega kluba. Obe strani sta se za prekinitev pogodbe odločili sporazumno. Član zlate slovenske reprezentance iz leta 2017 se je zasedbi iz prestolnice mode pridružil pred tremi meseci, na njihovo zahtevo (uradno je šlo zgolj za predlog), pa je tudi izpustil nastop na letošnjem Eurobasketu, kjer je slovenska izbrana vrsta po hudem boju v četrtfinalu morala priznati premoč poznejšim evropskim prvakom Nemcem.

Čančar je za moštvo, ki ga vodi sloviti trener Ettore Messina, odigral dve tekmi v Evroligi, na katerih je na parketu povprečno prebil slabih osem minut, med strelce se ni vpisal. "Olimpia bi se rada zahvalila Čančarju za vzorno obnašanje, profesionalizem in predanost med tedni, ki smo jih preživeli skupaj. Upamo, da ga bomo čim prej spet videli na parketu, povsem zdravega," so zapisali pri Olimpii, kar nakazuje, da nekdanji član ekipe Denver Nuggets še ni povsem saniral poškodbe kolena. Da bo zapustil Milano, se je sicer šušljalo že nekaj časa, namigovanja pa so se le še okrepila, ko je klub okrepil krilni igralec Nate Sestina. Kje bo 28-letni Čančar nadaljeval svojo športno pot, zaenkrat še ni znano.