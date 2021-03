Na poletnih igrah v Tokiu verjetno brez tujih gledalcev

Japonska vlada, tokijska mestna uprava in organizatorji iger Tokio 2020 se nagibajo k temu, da bi na ta gigantski športni dogodek dovolili obisk le domačim gledalcem, piše tudi Yomiuri Shimbun. Odgovorni se namreč bojijo, da bi priliv obiskovalcev iz tujine ogrozil varnost japonske javnosti, dodaja francoska tiskovna agencija AFP.

"Ker se širjenje okužb z novim koronavirusom nadaljuje v vseh državah po svetu, so se odločilo, da bi zelena luč za tuje gledalce pomenila preveliko tveganje za domačo javnost," pišejo pri Yomiuriju.

Omenjene tri strani so se v sredo sestale tudi z Mednarodnim olimpijskim (Mok) in paraolimpijskim komitejem in dogovorile, da bo sicer dokončna odločitev glede gledalcev znana konec meseca, še pred začetkom potovanja olimpijske bakle po Japonski, ki naj bi pot začela 25. marca.

Vendar pa so organizatorji že pred in po pogovori namignili, da bodo gledalcem iz tujine prepovedali ogled olimpijskih bojev, potem ko je tudi nova predsednica organizacijskega odbora iger Seiko Hašimotodejala, da je javna varnost najvišja prioriteta organizatorjev.

Predsednik Moka Thomas Bach je dejal, da se bodo organizatorji "osredotočili na bistvene elemente iger", medtem pa je japonska ministrica za olimpijske in paraolimpijske igre Tamajo Marukava dejala, da je glede tega potrebna "previdna in premišljena odločitev".

Bach je sicer prejšnji teden dejal, da bo odločitev o gledalcih iz tujine sprejeta šele konec aprila ali v začetku maja, vendar je Hašimotova v sredo dejala, da tako navijači kot hotelirji in turistične agencije potrebujejo to informacijo prej. Za zdaj so organizatorji tokijskih iger v tujini prodali približno 900.000 vstopnic za olimpijske boje.