Nadal v polfinale po ogorčenem boju in petih nizih

V četrtfinalu teniškega turnirja za grand slam v Wimbledonu sta za dvoboj dneva poskrbela Španec Rafael Nadal in Američan Taylor Fritz. Dvoboj je bil izjemno izenačen, odločitev je padla šele v podaljšani igri petega niza. To je Nadal dobil s 10:4 in se uvrstil v polfinale, kjer ga čaka Avstralec Nick Kyrgios. Nadal po zmagi s 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6 (10:4) proti Fritzu ostaja v igri za trojček naslovov na prvih treh grand slamih sezone. Američan je dobil prvi in tretji niz (v obeh primerih s 6:3), Španec, drugi nosilec, pa drugega in četrtega (obakrat s 7:5), v odločilnem petem pa je bil izid 6:6, nato pa je sledila podaljšana igra, kjer je bil 36-letni Nadal boljši.

Za Španca je to prvi polfinale na wimbledonski travi po letu 2019. Majorčan je imel med dvobojem težave s trebušno mišico in je med dvobojem potreboval zdravniški premor. Kazalo je, da ne bo mogel nadaljevati dvoboja, toda nepopustljivi Španec, ki lovi 23. lovoriko za grand slam, je nadaljeval dvoboj in na koncu zmagal.

Z Američanom, ki ga je pred tremi meseci in pol ugnal v finalu mastersa v Indian Wellsu, je imel v prvem nizu "break" prednosti, a je nato Fritz nanizal pet zaporednih iger za vodstvo. Španec je udarec vrnil v drugem nizu, povedel z odvzemom servisa prednosti, nato pa popustil a kljub temu rešil drugi niz z "breakom" v 12. igri.

Tretji niz je znova pripadel Fritzu, ki ob izjemnem serviranju ni dovolil Nadalu vrnitve. Slednji je strnil vrste v četrtem nizu in ga na podoben način kot drugega dobil ter izsilil peti niz. V njem je v sedmi igri Majorčan povedel, nato tekmecu spet dovolil povratek, odločila pa je podaljšana igra do 10 v odločilnem nizu. Nadal je povedel s 5:0 ter po sijajni točki še s 7:3, izkoristil pa je drugo žogico za zmago ter se po štirih urah in 21 minutah uvrstil v svoj osmi polfinale na sveti travi.

"Ne vem, kako mi je to uspelo. Iskreno uživam v teh obračunih pred tem občinstvom, ki mi izreka takšno podporo. To je bilo zahtevno popoldne proti sijajnemu igralcu, ki že celotno sezono igra odlično. Na koncu sem lahko le vesel, da sem se uvrstil v polfinale," je dejal Nadal, ki je moral med dvobojem zaprositi tudi za zdravniško pomoč za poškodovano trebušno mišico.

"Telo je v redu, ampak s trebušno mišico nekaj ni v redu, če sem povsem iskren. Moral sem najti način, da malce spremenim servis. Nekajkrat sem mislil, da bom moral predati obračun, a me je vsa ta energija igrišča in občinstva peljala naprej," je še dejal 36-letnik o svoji fizični pripravljenosti.

V Wimbledonu bo iskal pot do tretje lovorike, pred tem je turnir dobil v letih 2008 in 2010. Prav na današnji dan mineva 14 let od epskega finala proti Švicarju Rogerju Federerju. "Tega je že dolgo, ampak nemogoče bi bilo pozabiti tisti obračun. Tu sva z Rogerjem odigrala še nekaj sijajnih obračunov in si delila ta oder ter spomine. Če se samo spomnim nazaj, si leta 2008 nisem predstavljal, da bom 2022 tu še igral," je še o zveneči zgodovini razpredal Španec.