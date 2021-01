Najhladnejše mesto v Evropi kandidira za poletne OI

"To je nora ideja z resnim sporočilom,"so predstavniki mesta severno od polarnega kroga, kjer se živo srebro spusti tudi 50 stopinj po ledišče, sporočili na novinarski konferenci.

"Naš namen je jasen. Sallo želimo obdržati takšno, kot je, in želimo si še veliko hladnim zim z obilo snega," je hrvaška tiskovna agencija Hina citirala župana Erkkija Parkkinena. "In tako se je rodila ideja, da v enem najhladnejših mest na svetu organiziramo poletne olimpijske igre,"še pravi župan, ki pristavlja, da bi, če bi Salla lahko organizirala igre, to pomenilo, da so temperature preveč narasle.

'Če ne bomo ukrepali, Salle ne bo več'

Parkkinen opozarja, da bo mesto izgubilo svojo identiteto, če bodo vsi stali križem rok in če svet ne bo preprečil globalnega segrevanja.

"Naša poletja so vse bolj vroča, naše zime pa vse krajše. Če ne bomo ukrepali, bomo izgubili svojo identiteto in Salle ne bo več. Sneg, led in mraz moramo obdržati," še pravi župan.

Na kandidaturo so se v Salli dobro pripravili in predstavili tudi logotip, maskoto, uradne uniforme, dokumentacijo ter promocijske dejavnosti za igre. V tem trenutku ima Salla vse, kar ob vložitvi kandidature potrebuje. Realnost pa seveda Salli zaradi omejene infrastrukture ne omogoča izvedbe iger. Mednarodni olimpijski komite (Mok) bo organizatorja iger leta 2032 izbral 2025. Zanimanje za igre so do zdaj izrazili v Dohi, Mumbaju in nemškem Porurju.