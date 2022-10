Hamiltonu zaradi uhana v nosu 25 tisoč evrov kazni

Mednarodna zveza je oglobila Mercedes, ker je predložil obrazec za samopregled, v katerem je navedeno, da je britanski dirkač odstranil ves nakit in piercing v skladu s predpisi.

"Na nedavnih dogodkih je Hamilton pred tekmovanjem odstranil piercing. Ekipa je domnevala, ne da bi Hamiltona povprašala, da bo sledil enakemu postopku tudi za to dirko," so komisarji Fie zapisali v svoji odločitvi.

"Ob tem smo upoštevali, da napaka v izjavi v tem primeru ni bila namerna ali premišljena. Glede na te okoliščine ekipo kaznujemo s 25.000 evri," so še zapisali.

Hamilton je novinarjem povedal, da nosni uhanček spet nosi po nasvetu zdravnikov, potem ko se mu je rana okužila, ko ga je odstranil.

"Že leta imam svoj nakit in uhan v nosu. Za veliko dirk so mi dali izjemo, da sem lahko našel rešitev. Skušal sem ga odstraniti, a se je zaradi tega rana okužila," je pojasnil Hamilton. "Vstavil sem ga nazaj in v zadnjih dveh tednih se je rana začela celiti in zdravniki so mi svetovali, naj nosni piercing obdržim," je še dejal.