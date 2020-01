Mavericksi si lahko z Warriorsi dajo duška

Nekoč strašljivi Warriorsi še niso zmagali vse od zadnje tekme z Dallasom, ko je ta konec decembra nanje sprožil plaz 141 točk. Če Mavericksi ponovijo vajo, bo prvič po 1962, da je isti nasprotnik Golden Stateu nasul vsaj 140 ali več točk v treh zaporednih tekmah iste sezone. Veliko je odvisno od tega, kako razpoložen je Luka Dončić, na obeh prejšnjih srečanjih z njimi je dosegel trojnega dvojčka, dvomestno število točk, podaj in skokov.

KLUBA

Slovenec je z enajstimi trojnimi dvojčki na vrhu lestvice NBA, v soboto sta mu dva skoka zmanjkala do dvanajstega. A ves čas ponavlja, da mu takšne statistike ne pomenijo veliko, kar šteje, so zmage moštva. "Zelo smo jo potrebovali, res zelo," je dejal po sobotni nad Filadelfijo. "So eno najboljših moštev vzhoda, zato mislim, da smo dokazali, da se lahko kosamo s komerkoli. To moramo le početi nenehno," je Dončić opozoril, da je čas za večjo stalnost v igri Dallasa.

Teksaško moštvo ima za sabo težek mesec sedmih zmag in osmih porazov. Zaznamovale so ga predvsem poškodbe, in če je odsotnost Dončića predvsem dokazala, da lahko dobro igrajo tudi brez svojega prvega zvezdnika, pa sedanji niz sedmih tekem brez Kristapsa Porzingisa kaže, kako načeta je njihova obramba brez velikega Latvijca. "Pogrešamo ga na obeh straneh igrišča, njegovo zdravje se izboljšuje, dokler pa se ne vrne, se bomo trudili po svojih najboljših močeh," je dejal trener Rick Carlisle.