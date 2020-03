Dallas vtis iz Miamija popravlja proti Minnesoti

Tesna tekma za končnico v zahodni konferenci pomeni, da je vsaka tekma postala zelo pomembna, dva poraza (poleg Miamija še v tekmi z Atlanto) po premoru za tekmo zvezdnikov pa sta po besedah trenerja Ricka Carlisla znak, da morajo začeti "sestavljati 48-minutne tekme" in si ne privoščiti padcev v igri. "Od začetka do konca moramo igrati na obeh straneh igrišča," je razkril preprosto formulo. Delo jim bo morda olajšal prosti pad Minnesote, ki je od začetka decembra le sedemkrat zmagala, 33-krat pa so z igrišča odšli sklonjenih glav. Še vedno so brez svojega stebraKarla-Anthonyja Townsa (poškodba zapestja), zimski prestopi pa so jim prinesli D’Angela Russella in Malika Beasleyja, ki sta nemudoma postala vodillni dvojec.

Naloga Mavericksov bo ustaviti njune strele od daleč ali pa ohladiti njune soigralce, da tudi morebiten strelski izbruh dvojca ne bo usoden. Sami imajo Kristapsa Porzingisa, ki v obrambi zapira pot do koša, v napadu pa februarja v povprečju zadeva po 25 točk, ki jim doda še 11 skokov. Njegova napadalna kemija z Dončićem in ostalimi Mavericksi je iz tekme v tekmo boljša, ob večinoma medlih Timbewolvesih pa je priložnost za novo dobro predstavo. Ta jim je uspela že pred tednom dni, ko so doma Minnesoto brez težav odpihnili s 16 točkami razlike (139:123).