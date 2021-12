Dončić v Memphisu: "Trda igra je bila ključ do zmage"

Trener Jason Kidd je pred tekmo dejal, da smo na preizkušnji, ali sta naš duh in naša vera dovolj močna in bomo ostali drug z drugim ter na pravi poti, tako kot to naredijo zrela moštva." Po njej je bil zadovoljen in poudaril, da je tekma pokazala timski duh moštva, kljub vsem porazom je ostal na visoki ravni. "Ves čas smo ponavljali, da potrebujemo tri ali štiri igralce, ki bodo zadevali in to se je danes zgodilo." Dončić (26 točk, 7 podaj, 8 skokov, ukradena žoga) je bil znova najboljši strelec pri Dallasu, njegovih pet trojk je prihajalo v pravem trenutku in poganjalo moštvo. Podobno velja za Reggieja Bullocka (15 točk, 5 podaj, 2 skoka, ukradena žoga, blokada), ki se je končno otresel okovov slabih metov in tokrat zadel štiri od šestih poskusov za tri točke. "Dolgo sem čakal, a sem ohranil samozavest in še naprej metal. Verjeti moraš v svoje delo in svojo rutino," je bil tudi nasmejan po tekmi. Ob tem je sočno pohvalil tudi Kidda: "Vseeno mu je, če mamoje..c zadene rob table, vse dokler imaš samozavest in še naprej mečeš, verjameš v svoj met in svojo delovno etiko."

Tudi Kristaps Porzingis (19 točk, podaja, 4 skoki, ukradena žoga) je imel dober večer, povsem brezupen ni bil niti njegov met od daleč, zadel je dva od šestih poskusov za tri točke. Tim Hardaway mlajši (9 točk, 4 skoki, blokada) ni zmogel strelske eksplozije izpred štirih dni, ko je dosegel 29 točk, ponovno ni imel umerjene roke pri metih od daleč (zadel je enega od šestih). Zato pa se je tokrat izkazal novinec Moses Brown (9 točk, 7 skokov, ukradena žoga, blokada) predvsem z energijo in zagrizenostjo, s katero je spodbudil soigralce v tekmi s trdo telesno igro. "Zame je bilo pomembno, da ostanem pripravljen, da imam pristop, kot da bom igral vsak dan. Vse je odvisno od tebe in tvojega prizadevanja, ko sem na igrišču, vedno skušam ohraniti takšno miselnost." Po njegovih besedah so vedeli, da jih v Memphisu čaka trda košarka: "Hoteli smo biti vsaj tako čvrsti, če ne še bolj, to smo ohranili skozi tekmo, oni pa so izgubili prisebnost," je mladec opisal razplet srečanja.

Trenerji so morali ob koncu razsrjenega Dillona Brooksa (15 točk, 2 podaji, 4 skoki, 2 ukradeni žogi), ki se ni strinjal z odločitvami sodnikov, po drug tehnični napaki in izključitvi dobesedno porivati z igrišča. Tokrat je bil najboljši strelec pri Memphisu Jaren Jackson mlajši (26 točk, podaja, 7 skokov, ukradena žoga, 2 blokadi), Desmond Bane (14 točk, 2 podaji, 2 skoka, 2 ukradeni žogi) je očitno večino motivacije proti moštvu, ki ga je lani spregledalo na izboru, porabil že na prvem srečanju. Po petih tekmah in petih zmagah brez prvega zvezdnika Jaa Moranta so morali prvič sklonjenih glav z igrišča, Mavericksi pa so prišli do zmage, ki je zelo dobra za vse, kot je Dončić dejal po tekmi. Tudi on si je prislužil tehnično napako zaradi pritoževanja sodnikom, s šestimi si z Rudyjem Gobertom iz Utaha sedaj deli neslavno prvo mesto v ligi. A so obdržali mirno glavo: "Opravili smo dobro delo ob koncu tekme, igrali smo tako trdo kot oni, to je bil ključ do zmage."