Mavericksi so proti Blazersom ustavili nizanje tesnih porazov

Blazersi so ostali ne samo brez sedmih igralcev, ampak so pred tekmo izvedeli, da je v karanteno moral tudi trener Chauncey Billups, tako da je ekipo vodil njegov pomočnik Scott Brooks. Manjkala sta člana prve peterke Jusuf Nurkić in Robert Covington, predvsem odsotnost "Bosanske zveri" je odprla prostor pod domačim košem, kar so Mavericksi s pridom izkoriščali. Porzingis (34 točk, 5 podaj, 9 skokov, 2 ukradeni žogi, 2 blokadi) je bil odličen na obeh straneh igrišča, odkril je tudi svoj pozabljeni met od daleč (zadel je tri v sedmih poskusih). Natančen je bil tudi Powell (22 točk, 3 skoki), zgrešil je le dva od enajstih metov. Dober večer je imel Brandon Knight (18 točk, 5 podaj, 3 skoki, ukradena žoga), eden od desetdnevnikov, ki se po podpisu kratkih pogodb z Dallasom borijo, da bi si z dobrimi predstavami priborili bolj stalno mesto v NBA. Knight, osmi izbor nabora iz 2011, je v zadnjih letih menjaval moštva in drsel vse globlje na klop, dokler ni povsem zdrsnil iz NBA v G ligo. "Veselim se biti znova v istem okolju s Kiddom, s katerim sva sodelovala že v Milwaukeeju. Ko si med desetimi izbranimi (na naboru) se zdi vse samoumevno, po dveh letih izven lige si izjemno vesel, da dobiš novo priložnost," je dejal in priznal, da so ga zalile solze, ko je dobil vabilo Dallasa. Po njegovih besedah gre zahvala za hitro zlitje z moštvom trenerjem, "popeljali so me skozi igro mnoštva in mi omogočili, da sem se lahko vključil. A na koncu je samo košarka."

Trenerju Jasonu Kiddu se je zareklo, da je Knight že star, kar je hitro popravil, da je zelo izkušen. Veterana je pohvalil tudi Porzingis, "Knight je hiter, lahko se prebije mimo igralcev, v ligi se je že dokazal. Nisem vedel, da je brez moštva, da smo ga izbrali, je dobra odločitev." Latvijec je dosegel največ točk v tej sezoni, po suši v prejšnjih tekmah je zadeval tudi od daleč. "Bilo je čudno, po zgrešenim treh metih (za tri točke) sem vseeno vedel, da bom zadel. Še naprej sem metal, nisem razmišljal, samo igral instiktivno. Sedaj moram graditi na doslednosti," je razmišljal po tekmi. Po njegovih besedah celotno moštvo že nekaj tekem igra z dodatni energijo in čvrsto igro v obrambi, "ne zmagamo vsakič, a nocoj se je vse zlilo." Podobno ugotavlja tudi Kidd, "tudi ob porazih je jasno, da je to moštvo drugačno. Delijo si žogo, iščejo soigralce, tekmujejo, ni zdaj sem jaz na vrsti, potem si ti. Vsi se veliko pogovarjajo, medtem ko je bila v začetku leta garderoba zelo tiha. Po tekmi se veselijo uspehov drug drugega. Morala je visoka." Poudaril je, da so novi igralci "lačni vrnitve v ligo... zdi se, kot, da smo bili priča menjavam v moštvu in vsi igrajo odločno" ter spomnil na besede lastnika Marka Cubana, da klub po vrnitvi obolelih "čakajo trde odločitve."