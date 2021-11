Nastop Dončića je vprašljiv tudi pred drugo tekmo proti Clippersom

Njegovo stanje se je poslabšalo na ponedeljkovem treningu, ko so vadili igro petih igralcev proti petim, dokler ni iznenada sedel na klop in se zgrabil za koleno. Danes je dejal, da je med vadbo trčil v koleno soigralca in da še vedno čuti bolečino, a se ta ni poslabšala. Obenem je zagotovil, da bo "naredil vse, kar lahko, da lahko zaigram." Ali mu bo uspelo, bo znova znano po ogrevanju, ki se začne poldrugo uro pred prvim sodniškim žvižgom. Dallas je na treh tekmah brez Dončića trikrat izgubil. Čeprav igra proti dvema boljšima ekipama zahodne konference ni bila slaba in so na vseh treh izgubili šele ob koncu, pa v NBA ni moralnih zmag. Najbolj jim manjka v ključnih trenutkih, kot imenujejo zadnjih pet minut srečanja, če je razlika pet točk ali manj. Prav tako je jasno, da je napad brez Slovenca precej bolj top, v omenjenih tekmah so Mavericksi le enkrat dosegli več kot sto točk, manjkajo tudi njegove čarovnije, kot je bil met za zmago proti Bostonu.

"Učimo se igrati brez Luka, saj je moštvo zgrajeno okoli njega. A menim, da je to dobro, ne negativno. Učimo se kako zmagati brez njega, kar je pozitivno," je razmišljal trener Jason Kidd. Med aktivne igralce se je vrnil Maxi Kleber, ki se počasi vrača v igralni ritem, pred poškodbo pa je bil odličen v obrambi. Zato pa so ostali brez Franka Ntilikine, v nedeljo si je v prvem polčasu poškodoval desno meče. To pomeni nekaj težav z drugo peterko, v kateri si Francoz s Treyjem Burkom deli naloge organiziranja igre, ko Jalen Brunson začenja tekme. Slednji je še vedno svetla točka nove sezone, se pa pozna, da v začetni peterki igra proti boljšim tekmecem. Ko igra brez Slovenca se je povprečje doseženih točk na tekmo zvišalo s 15,1 na 18,7, a se je znižala učinkovitost, zanje porabi precej več metov. To muči tudi Tima Hardawayja mlajšega, v nedeljo je zadel le dva od ducata poskusov, brez Dončića na igrišču je v zadnjih treh tekmah zadel le 27 odstotkov metov za tri in prav tako piškavih 32 odstotkov metov za dve točki.

Clippersi so v nedeljo prekinili niz dveh zaporednih porazov, Teksašani se sedaj otepajo treh. Manj slavno losangeleško moštvo je brez Leonarda in Nicolasa Batuma, a je Paul George prevzel večji del bremena. Na prvem srečanju ga Mavericksi niso znali ustaviti, kaznoval jih je 29 točkami, v pravem trenutku se je prebudil tudi Reggie Jackson (23 točk). "Iskreno rečeno gre za proces, na nekaterih tekmah igramo dobro, na drugih pridejo zatišja, še vedno se skušamo prilagoditi drug drugemu," je opisal nihanja v igri. Brez Dončića na igrišču je njihovo delo precej lažje. Osredotočiti se morajo na Kristapsa Porzingisa, Latvijec znova igra zelo dobro, upočasniti prodore Brunsona in upati, da bo Hardaway še naprej izjemno nenatančen.