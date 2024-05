Deček, ki ga je Pogačar razveselil z bidonom: To je najlepše darilo

Več dni po srčni gesti so pri italijanskem Corriere del Veneto našli srečnega navijača. Ugotovili so, da je Pogačar razveselil 12-letnega Mattia iz Benečije, ki trenutno obiskuje šesti razred in prav tako kolesari. "Sanjal sem, da bi dobil to plastenko, saj je Tadej moj najljubši kolesar," je italijanskim novinarjem povedal mladi kolesar ekipe Cycle Team Cassola 2000.

Na lov je šel že v četrtek, ko si je ogledal etapo v Padovi. "Vendar se mu nisem uspel približati, zato sem se odločil, da ga bom poskušal ujeti na gorski etapi. Preučil sem, kam se postaviti, da bi mi podvig uspel."

Namensko se je na cesti postavil med osebje Pogačarjeve ekipe. "Upal sem, da bo Pogačar vzel plastenko in jo nato prazno odvrgel na cesto. Pripravljen sem bil, da jo bom pobral, nato pa mi jo je podal polno. Nisem mogel verjeti," je podvig opisal italijanskim novinarjem. Srečen in s polno plastenko v roki se je nato odpravil do šotora, kjer so bili še ostali njegovi kolesarski kolegi.

"Je kar dobro tekel, mogoče bo dober športnik. Bidon sem mu dal, ker si ga je zaslužil. Sem imel srečo, da je bil tam naš mehanik, da sem bidon lahko dal otroku," je po koncu 20. etape potezo opisal Pogačar.